Трамп обсуждал с Зеленским гарантии для Москвы: в Reuters раскрыли детали

В Белом доме обсуждали гарантии безопастности для Киева и Москвы

Переговоры с Трампом стали разочарованием для Зеленского

Во время встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского речь шла о послевоенных гарантиях безопасности как для Киева, так и для Москвы. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой источники, знакомые с ходом переговоров.

О каких именно гарантиях шла речь - не уточняется.

"Эти комментарии показались украинской делегации запутанными, добавили два источника, пожелавших остаться анонимными для обсуждения частной беседы", - пишет издание.

После встречи с Зеленским Трамп публично призвал к прекращению огня на линии фронта, и украинский президент затем поддержал эту позицию в комментариях журналистам.

Третий источник сообщил, что Трамп выдвинул это предложение во время встречи после того, как Зеленский заявил, что не уступит Москве никаких территорий добровольно.

"Встреча завершилась решением (Трампа) заключить "соглашение там, где мы находимся, на линии разграничения"", — сообщил третий источник.

Трамп подчеркнул эту позицию в своем выступлении перед журналистами в воскресенье.

"Мы считаем, что им следует просто остановиться на тех рубежах, где они находятся, на линии фронта", — сказал он, выступая на борту Air Force One.

На вопрос, говорил ли он Зеленскому, что Украина должна отдать России весь Донбасс, Трамп ответил отрицательно.

"Оставьте всё как есть. Они могут... договориться о чём-то позже", — сказал президент США.

Reuters отмечает: "В целом, хотя пятничная дискуссия и не стала катастрофой для украинцев, для Зеленского она стала явным разочарованием, поскольку он надеялся убедить Трампа поставить своему правительству дальнобойные ракеты "Томагавк", способные поражать цели в глубине территории России".

"Пятничная встреча свидетельствует о том, что Трамп, возможно, снова стремится к скорейшему заключению соглашения, даже если оно будет на неприятных для Киева условиях", - пишут журналисты.

По словам одного из собеседников издания, посыл был таким: „Ваша страна замерзнет и будет уничтожена", если Украина не заключит сделку с Россией.

Другой источник опроверг заявления Трампа о том, что Украина будет "уничтожена". Однако оба источника заявили, что Трамп несколько раз прибегал к ненормативной лексике.

Переговоры Трампа и Путина и саммит в Венгрии - что известно

Как писал Главред, 16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

Президент США назвал переговоры с главой Кремля "очень продуктивными".

Разговор Трампа и Путина состоялся накануне встречи президентов Украины и США 17 октября, на которой украинский лидер планировал добиться усиления военной помощи, в частности поставок ракет.

В Белом доме надеются на то, что президент Украины Владимир Зеленский согласится принять участие во встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште.

Позиция Трампа в отношении ракет Tomahawk

17 октября президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты "Томагавк" остаются важным стратегическим ресурсом для Соединенных Штатов.

"Соединенным Штатам также нужны эти ракеты. У нас их много, но мы не можем тратить их ради других стран. Они очень мощные, точные и эффективные, но нам они также нужны. Поэтому что с этим делать - неизвестно", - сказал Трамп.

Он добавил, что идея передачи нескольких тысяч "Томагавков" партнерам не была одобрительно воспринята Россией.

Вице-президент Америки Джей Ди Вэнс заявил, что окончательное решение о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk еще не принято. США продолжают анализировать возможности поставки оружия Киеву.

Путину нужно больше, чем заморозка войны: мнение эксперта

Украинский политический журналист Виктор Шлинчак заявил, что внимание мировых лидеров к Украине входит в новую фазу обострения, и реальные требования к Киеву могут быть гораздо глубже и опаснее, чем публично озвученные Дональдом Трампом. По словам Шлинчака, глава РФ Владимир Путин стремится не просто зафиксировать линию замороженного конфликта, но и добиться внутренней трансформации Украины, направленной на слом общества, уставшего от войны.

Среди скрытых требований Кремля он назвал:

придание русскому языку официального статуса;

закрепление статуса Русской православной церкви;

возвращение пророссийских партий к участию в выборах;

амнистию отдельных политических фигур.

Шлинчак отмечает, что Трамп, вероятно, не уделяет внимания этим нюансам и сосредоточен исключительно на результате "остановки" войны. Он рассчитывает, что во время возможной встречи в Будапеште Путин согласится на мирное соглашение. Однако журналист предупреждает: подобное уже происходило ранее — каждый раз после слов "я согласен" от Путина следовало "но", что тормозило процесс.

По мнению Шлинчака, если Кремль и дальше строит планы обрушить украинскую оборону до конца года, Путин будет тянуть время и уклоняться от конкретных обязательств. В таком случае встреча в Будапеште может и не состояться, особенно если Соединенные Штаты выберут тактику уступок вместо давления.

О персоне: Виктор Шлинчак Виктор Шлинчак - украинский политический журналист, медийщик, председатель правления Института мировой политики. Руководитель и совладелец сайта "Главком". Специализируется на оценках внутри- и внешнеполитических процессов, а также исследовании мирового опыта в сферах управления государством, антикоррупционного законодательства, внешней политики.

