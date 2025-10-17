Что скрывает разговор Трампа и Путина: дойдут ли Tomahawk до Украины - Reuters

Путин заявил, что передача Tomahawk угрожает мирному процессу и отношениям с США.

Трамп провел телефонный разговор с Путиным / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com, Википедия

Кратко:

Трамп поговорил с Путиным перед встречей с Зеленским

Разговор поставил под сомнение поставку ракет Tomahawk Украине

В четверг, 16 октября, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По сообщению Reuters, результаты этого разговора вызвали сомнения относительно возможности поставки Украине американских ракет Tomahawk.

Разговор состоялся накануне встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой украинский лидер планировал добиться усиления военной помощи, в частности поставок ракет.

"Однако примирительный тон Трампа после телефонного разговора с Россией, кажется, поставил под сомнение возможность такой поддержки в ближайшем будущем и вызвал опасения Европы относительно капитуляции США перед Москвой", - отмечает Reuters.

Путин во время разговора подчеркнул, что передача ракет Украине якобы повредит мирному процессу и двусторонним отношениям между Москвой и Вашингтоном.

Потребности Украины в Tomahawk

Украина стремится получить американские ракеты большой дальности Tomahawk, которые позволят поражать цели в Москве и других крупных городах России. Ранее Трамп заявлял, что США могут предоставить такое вооружение, если Россия откажется от переговоров.

В то же время глава Пентагона Пит Гегсет подчеркнул, что "Вашингтон наложит на Россию санкции за ее продолжающуюся агрессию", если война не завершится.

Ракета Tomahawk / Инфографика: Главред

Передача ракет Tomahawk Украине: экспертное мнение

Как отмечает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, вопрос передачи Украине ракет Tomahawk касается скорее политического давления на Россию, чем непосредственно военной помощи.

"Возможные риски задержки поставок или даже усиление приверженности Трампа к Путину зависят от того, как он будет воспринимать ситуацию эмоционально. Вопрос дальнобойного оружия остается открытым - его могут предоставить, а могут и нет", - подчеркивает эксперт.

Фесенко добавляет, что сейчас Трамп настроен положительно в отношении Украины и президента Зеленского, однако эта позиция может измениться в зависимости от дальнейшего развития событий.

Переговоры Трампа с Путиным и встреча с Зеленским - что известно

Как сообщал Главред, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Глава государства встретится с представителями оборонных и энергетических компаний, а также с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Кроме того, 16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, который длился около двух часов. Трамп анонсировал личную встречу с Путиным в Будапеште для обсуждения возможного прекращения войны в Украине.

Ранее Трамп провел два телефонных разговора с президентом Зеленским. Они обсудили удары России по энергетике и гражданской инфраструктуре, потребности Украины в системах ПВО и новые дальнобойные возможности.

