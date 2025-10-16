Укр
Читать на украинском
"Козырь" Зеленского: что может убедить Трампа предоставить необходимое оружие

Руслан Иваненко
16 октября 2025, 23:09
Лидеры обсуждают взаимовыгодное партнерство, которое объединяет оборонные технологии и энергетические ресурсы
'Козырь' Зеленского: что может убедить Трампа предоставить необходимое оружие
Украина предлагает США сотрудничество в производстве дронов и обмен технологиями / Коллаж: Главред, фото: ОП

Кратко:

  • Украина предлагает США совместное производство дронов
  • Обсуждают поставки американского сжиженного газа
  • Возможно хранение LNG в подземных хранилищах Украины

Накануне встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне Украина планирует предложить Соединенным Штатам сотрудничество в сфере производства беспилотников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

По данным издания, обсуждается совместное производство украинских дронов на территории США или Европы с последующим экспортом для американской армии.

"Мы начали переговоры по уникальному соглашению об обмене технологиями, которое даст США доступ к самым современным украинским дронам. Это не только стратегическое преимущество для Украины, но и вклад в безопасность США и их союзников во всем мире", - заявила посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина.

Обсуждение энергетического сотрудничества

Кроме того, на встрече будет обсуждаться возможность поставок в Украину американского сжиженного газа (LNG) для компенсации потерь от недавних российских ударов по энергосистеме. По словам источников Bloomberg, идея заключается в том, чтобы США предоставили Украине и оружие, и энергоресурсы, взамен получив доступ к украинским разработкам, которые уже доказали эффективность на фронте.

Также украинские чиновники предложили американским компаниям возможность дешевого хранения сжиженного газа в украинских подземных хранилищах для расширения экспорта энергоносителей в Европу.

Смысл звонков между США и Украиной - мнение экперта

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко прокомментировал последние телефонные переговоры между президентами Украины и США. Он отметил, что эти контакты не стоит связывать с делом о возможном украинском импичменте.

"Я не думаю, что эта история как-то связана с украинским импичментом. Чем больше непосредственных контактов - телефонных или личных, тем лучше для нас", - отметил нардеп.

Мережко предположил, что инициатива Трампа может быть связана с тем, что он уже решил вопрос на Ближнем Востоке, и теперь имеет возможность сфокусироваться на украинском направлении. "Получается, что Трамп приглашает Зеленского именно из-за наличия времени и возможностей для работы с Украиной", - добавил он.

Встреча Зеленского с Трампом в Белом доме - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 17 октября встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Ранее они провели два телефонных разговора, обсуждая удары России по энергетике и гражданской инфраструктуре, потребности Украины в системах ПВО и новые дальнобойные возможности.

Кроме того, президент США Дональд Трамп начал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Это первый за два месяца разговор между лидерами.

Напомним, что Зеленский во время визита в США проведет закрытые встречи с оборонными и энергетическими корпорациями, выступит в Конгрессе и встретится с президентом США Дональдом Трампом. Будут обсуждать оборонное сотрудничество, возможный пакет контрактов Mega Deal (ПВО, артиллерия, ракеты ATACMS) и восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

"Вытаскивали из дома престарелых": что произошло с Кларой Новиковой

