Самолет министра войны США подал сигнал бедствия над Атлантикой - что произошло

Самолет США с министром обороны Питом Хэгсетом на борту был вынужден совершить аварийную посадку в Великобритании после подачи сигнала бедствия.

Самолет министра войны США подал сигнал бедствия над Атлантикой / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, airlive

О чем говорится в материале:

Самолет Хэгсета подал сигнал бедствия над Атлантикой

Спикер Пентагона Шон Парнелл назвал причину экстренных маневров самолета

Правительственный самолет США Boeing C-32A, на борту которого находился министр войны Пит Гегсет, подал сигнал бедствия во время полета над Атлантикой. Об этом сообщает Mirror.

После вылета из Брюсселя, где Хегсет участвовал в заседаниях министров обороны НАТО и Контактной группы "Рамштайн", самолет был вынужден вернуться в Великобританию.

По информации авиационной сети Airlive, примерно через полчаса после взлета воздушное судно столкнулось с проблемой разгерметизации, что привело к снижению высоты до 10 000 футов.

Впоследствии стало известно, что причиной незапланированной посадки стала трещина на лобовом стекле самолета.

"На пути в США после встречи министров обороны стран НАТО самолет министра обороны Хегсета совершил внеплановую посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле самолета. Самолет приземлился в соответствии со стандартными процедурами, и все пассажиры, включая министра Хегсета, находятся в безопасности", - отметил спикер Пентагона Шон Парнелл в заметке в X.

Пит Гегсет - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, война России против Украины будет завершена под руководством президента США Дональда Трампа и при поддержке Европейского Союза. Если Владимир Путин не согласится остановить агрессию, Соединенные Штаты вместе с союзниками применят "все необходимые меры", чтобы заставить Россию ответить за свои действия. Об этом заявил министр войны США Пит Гегсет во время заседания Координационной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе.

Ранее Гегсет неожиданно созвал экстренное совещание, на которое были приглашены сотни американских генералов из разных уголков мира. Как сообщает The Washington Post, директива касалась практически всех высших командиров армии США.

Еще 12 августа 2025 года Гегсет отмечал, что президент Дональд Трамп создает предпосылки для возможного мирного соглашения между Украиной и Кремлем. В то же время он признал, что это соглашение может содержать уступки, которые не удовлетворят ни одну из сторон.

О Персоне: Пит Хэгсет Питер Брайан Гегсет - американский телеведущий, писатель и бывший офицер Национальной гвардии США, которого новоизбранный президент Дональд Трамп номинировал в ноябре 2024 года на должность министра обороны США в своем втором кабинете, сообщает Википедия. Политический комментатор Fox News с 2014 года и соведущий Fox & Friends в выходные дни с 2017 по 2024 год, ранее он был исполнительным директором организаций Vets for Freedom и Concerned Veterans for America. Гегсет рассматривался как кандидат на должность министра по делам ветеранов США в первой администрации Трампа, но вместо него был назначен Дэвид Шулкин. Гегсет является автором книг, среди которых "Американский крестовый поход" (2020) и "Война с воинами" (2024). 12 ноября 2024 года Трамп заявил, что Гегсет будет его кандидатом на должность министра обороны США.

