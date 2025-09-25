Укр
Пентагон срочно созывает генералов со всего мира: к чему готовятся США

Ангелина Подвысоцкая
25 сентября 2025, 23:26
Министр обороны созывает сотни американских генералов на экстренное совещание на следующей неделе.
Пентагон, американские военные
Пентагон созывает генералов со всего мира / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Министр обороны США Пит Хегсет внезапно решил собрать сотни американских генералов на экстренное совещание. Директива была направлена практически всем высшим командирам армии США по всему миру. Об этом сообщает The Washington Post.

Причина такого собрания пока неизвестна. Однако отмечается, что генералы соберутся на базе морской пехоты в Вирджинии на следующей неделе.

Этот приказ касается всех старших офицеров со званием бригадного генерала и выше. Также должны присутствовать старшие подчиненные прапорщики. По данным источников, на собрании будут старшие командиры и высокопоставленные военные руководители, которые находятся в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Люди очень тревожатся. Они не понимают, что это значит", - отметил один из собеседников журналистов.

Издание также добавило, что эти приказы были отданы на фоне инициированных Хегсетом реформ, среди которых сокращение числа генералов на 20%, увольнение старших руководителей без объяснения причин и высокопрофильный приказ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп отдал срочный приказ Пентагону после заявления о сговоре РФ с Китаем. Он поручил Министерству обороны готовиться к масштабной перестройке армии. По его словам, "недостаток американского лидерства и силы" привел к опасному сближению России и Китая.

Атаки РФ на НАТО - что известно

Как сообщал Главред, Россия продолжает систематически нарушать воздушное пространство стран НАТО. Дроны уже проникали в Польшу и Румынию, а самолеты МиГ-31 и вертолет Ми-8 - в Эстонию. Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук пояснил, что за всеми этими случаями стоит разведывательная деятельность Кремля.

Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что разрешение странам НАТО сбивать российские дроны над Украиной будет означать войну Альянса с РФ. Также в РФ якобы против создания бесполетной зоны над Украиной.

Кроме того, бывший вице-президент США в администрации Дональда Трампа Майк Пенс предупредил, что страна-агрессор Россия может напасть на одну из стран НАТО.

Читайте также:

О персоне: Пит Хегсет

Питер Брайан Гегсет - американский телеведущий, писатель и бывший офицер Национальной гвардии США, которого новоизбранный президент Дональд Трамп номинировал в ноябре 2024 года на должность министра обороны США в своем втором кабинете, сообщает Википедия.

Политический комментатор Fox News с 2014 года и соведущий Fox & Friends в выходные дни с 2017 по 2024 год, ранее он был исполнительным директором организаций Vets for Freedom и Concerned Veterans for America.

Гегсет рассматривался как кандидат на должность министра по делам ветеранов США в первой администрации Трампа, но вместо него был назначен Дэвид Шулкин. Гегсет является автором книг, среди которых "Американский крестовый поход" (2020) и "Война с воинами" (2024).

12 ноября 2024 года Трамп заявил, что Гегсет будет его кандидатом на должность министра обороны США.

В Кремле могут искать бомбоубежища: Зеленский сказал, что разрешил ТрампВидео

