Залеты РФ в НАТО: эксперт объяснил, к чему на самом деле готовится Кремль

Руслан Иваненко
21 сентября 2025, 23:08
Россия систематически нарушает воздушное пространство стран НАТО, проверяя готовность их систем обороны.
Кремль использует воздушные провокации для сбора разведывательной информации о реакции НАТО / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, uk.wikipedia.org

Вкратце:

  • Россия систематически нарушает воздушное пространство стран НАТО
  • Эксперт назвал это разведывательной деятельностью для оценки ПВО Альянса
  • Действия России свидетельствуют о готовности к наступлению на страны НАТО

Россия продолжает систематически нарушать воздушное пространство стран НАТО. Дроны уже проникали в Польшу и Румынию, а самолеты МиГ-31 и вертолет Ми-8 - в Эстонию. Эксперты называют эти действия спланированными, а не случайными инцидентами.

Разведывательная деятельность Кремля

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в комментарии 24 Каналу объяснил, что за всеми этими случаями стоит разведывательная деятельность Кремля.

"С точки зрения военных все события, которые происходили в Польше, в Эстонии, в Румынии - это однозначная разведка. Когда российские дроны залетели на территорию Польши, вся система управления войсками страны светилась, как новогодняя елка. Немцы хвастались, что не планировали применять наше ЗРК Patriot для отбивания пенопластовых 'Гераней', но радиолокация их комплексов работала. Украинские ПВОшники схватились бы за голову, если бы это услышали", - отметил Лакийчук.

Оценка реакции ПВО и слабые места обороны

По его словам, такие действия позволяют Кремлю вскрыть обстановку и оценить реакцию систем противовоздушной обороны.

"Главный результат залета МиГ-31 в Эстонию - это полностью вскрытая обстановка. Более того, вечером следующего дня немцы взлетали из Ростока для перехвата российского самолета-разведчика Ил-20. Это уже была доразведка театра военных действий", - пояснил эксперт.

Параллели с фронтовыми действиями

Он сравнил это с действиями российских диверсионно-разведывательных групп на фронте:

"Если российские диверсионно-разведывательные группы лезут в Покровск, они не диверсии там планируют устраивать. Это разведка. Если им дают отпор, они понимают, что здесь пункт сопротивления и не пройти. А когда им удается где-то пройти, значит в этом месте в украинской обороне есть брешь. Это означает, что они вскрыли оборону и будут наступать, проводить боевые действия".

Лакийчук подчеркнул, что аналогичные действия России на стратегическом уровне сигнализируют о готовности к наступлению на страны НАТО, и об этом знают как в Альянсе, так и в Москве.

Как сообщал Главред, НАТО прогнозирует, что Россия может попытаться напасть на Эстонию через 5-7 лет, но имеет готовые планы реагирования. Генсек Альянса Марк Рютте заявил, что в случае нападения сработает статья 5, а США обязательно придут на помощь.

Также ранее глава немецкой разведки BND Бруно Каль заявил, что вторжение России в Украину - лишь "первый шаг на пути к Западу". По его словам, Кремль проверяет решимость НАТО применить пятую статью Альянса, а захват Европы может начинаться малыми операциями, например, введением "зеленых человечков" в Эстонию.

Напомним, 10 сентября около 20 российских беспилотников пересекли границу Польши. На это отреагировали союзные войска и польская авиация, которые сбили дроны РФ. Это стало первым случаем, когда НАТО открыло огонь по российским воздушным целям.

О персоне: Павел Лакийчук

Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

12:05

Путин попал в цугцванг, у Кремля осталось лишь два варианта – экономистВидео

11:50

Что может заставить Россию отступить в войне - Зеленский назвал единственный сценарийВидео

11:27

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября

11:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 сентября (обновляется)

11:17

Заморозки и -3 градуса: известно, когда в Украине начнется метеорологическая осень

11:11

Путин усилил удары по Украине: что решили на Западе по вводу войск

10:32

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 сентября: Козерогам нужен отдых, Девам - прорыв

10:20

Украинцам стоит заменить пароли: нардеп предупредил о масштабном сливе данных

10:10

"Путин его обманывает": Келлог раскрыл отношение Трампа к главе Кремля

09:30

Отставка Козака и дроны в Польше - многовекторная операция Кремлямнение

