Трамп внезапно изменил позицию: что будет с Польшей в случае эскалации

Американский президент теперь обещает помогать Польше.

Трамп пообещал помочь Польше / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, depositphotos.com/ua

Что известно:

РФ может продолжить эскалацию в отношении Польши и стран Балтии

Дональд Трамп пообещал поддержать Польшу

Американский президент Дональд Трамп резко изменил свое мнение относительно защиты Польши и помощи ей. Трамп сделал новое заявление перед журналистами. Видео разлетелось в Сети.

У президента США спросили, поможет ли Америка Польше и странам Балтии, если Россия продолжит эскалацию.

"Да, я помогу", - сказал Трамп.

Смотрите видео с новым заявлением Дональда Трампа:

Трамп пообещал помочь Польше / фото: скриншот

Стоит отметить, что после налета российских дронов на Польшу Трамп отвергал такие мысли и заявлял, что не будет защищать Польшу.

"Я не собираюсь никого защищать. Но в любом случае вам не следует приближаться к Польше", - говорил Трамп.

Атака дронов на Польшу - мнение эксперта

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью Главреду отметил, что ночная атака российских дронов на Польшу 10 сентября существенно отличается от предыдущих инцидентов и вряд ли была случайностью. Один или два случая еще можно было бы объяснить техническими проблемами или влиянием РЭБ, но массированная операция выглядит сознательно спланированной.

Мельник подчеркнул, что главная цель России - демонстрировать, что она фактически ведет войну с НАТО, а стратегическая задача Кремля состоит в том, чтобы ослабить или разрушить Альянс.

"Ведь прямое столкновение не оставляет России никаких шансов: оно либо завершится ее поражением, либо приведет к ядерной катастрофе. Поэтому все подобные действия - лишь один из примеров более широкой тактики. Можно вспомнить и другие провокации: вмешательство в GPS, инциденты в британских водах, подводные диверсии и тому подобное. Это все относится к так называемой войне ниже порога (below the threshold of war)", - подчеркнул он.

Налет дронов РФ на Польшу - новости по теме

Напомним, 10 сентября около 20 российских беспилотных летательных аппаратов пересекли границу Польши. На это отреагировали союзные войска и польская авиация, которые сбили дроны РФ. Это стало первым случаем, когда НАТО открыло огонь по российским воздушным целям, что подчеркивает серьезность нарушения.

Кремль, как обычно, дистанцировался от атаки своих дронов на территорию Польши, перенаправляя запросы на комментарии в Министерство обороны России. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "Кремль не имеет новых комментариев", а заявления Варшавы относительно "инцидента с дронами" являются "характерной риторикой" для всех европейских столиц.

Президент США Дональд Трамп допустил, что нарушение воздушного пространства Польши могло произойти по ошибке. В то же время он подчеркнул, что недоволен "ничем, что связано с этой ситуацией".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита в Киев опроверг утверждение Трампа о возможной "ошибке" российских дронов. По данным польской стороны, в ночь атаки над Польшей зафиксировали 19 дронов, а над Украиной - более 400 беспилотников и несколько десятков ракет.

