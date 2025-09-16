Укр
В Польше задержали украинца и белоруску из-за инцидента с дроном - что известно

Руслана Заклинская
16 сентября 2025, 16:04
Спецслужбы Польши обвинили украинца и белоруску в управлении БпЛА, кружившим над правительством.
В Польше задержали украинца и белоруску из-за инцидента с дроном - что известно
Спецслужбы Польши обвинили украинца и белоруску в управлении БпЛА / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 43 ОАБр

Кртако:

  • Над правительственными зданиями в Варшаве пролетел неизвестный дрон
  • Полиция задержала 21-летнего украинца и 17-летнюю белоруску
  • Молодых людей подозревают в нарушении статьи 212 Закона об авиации

Из-за пролета неизвестного беспилотного летательного аппарата над правительственными зданиями в Варшаве польская полиция задержала 21-летнего гражданина Украины и 17-летнюю гражданку Беларуси. Их подозревают в нарушении статьи 212 Закона об авиации. Об этом пишет Polsat News.

Правоохранители сейчас проверяют личности задержанных, а также имеют ли они легальный вид на жительство в Польше. Молодых людей подозревают в нарушении статьи 212 Закона об авиации.

"Сотрудники Службы государственной охраны действовали очень быстро и внимательно. Они установили лиц, которые управляли дроном. Это были молодая белорусская женщина и ее 21-летний друг из Украины", - рассказал представитель координатора специальных служб Яцек Добжинский.

Обоих лиц непосредственно задержали сотрудники Государственной службы охраны, после чего на место прибыла полиция, которая взяла их под стражу. Задержанные сейчас дают показания правоохранителям, которые проверяют цель запуска дрона в запретной зоне над правительственными зданиями.

В то же время Добжинский опроверг версию о "масштабной шпионской операции", предположив, что молодые люди могли не знать о запрете на полеты дрона в этом месте. По его словам, возможно, они хотели снять видео над Лазенковым парком, откуда и запускали дрон.

"Это молодые люди, возможно, это было следствием беспечности, возможно, незнания, возможно, того, что они хотели снять какой-то фильм здесь, над Лазенками. Тем более, что они были в Лазенковом парке и оттуда запускали этот дрон", - предположил спикер.

По данным СМИ, задержанными являются 21-летний гражданин Украины и 17-летняя белоруска. Оба находятся на территории Польши легально: белоруска приехала несколько дней назад, а украинец проживает там уже 8 лет.

Могла ли атака по Польше 10 сентября быть случайной

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью Главреду заявил, что ночная атака российских дронов на Польшу 10 сентября существенно отличается от предыдущих инцидентов и вряд ли была случайной. По его словам, один или два случая еще можно было бы объяснить техническими проблемами или влиянием РЭБ, но массированная операция выглядит сознательно спланированной.

Мельник подчеркнул, что главная цель России - демонстрировать, что она фактически ведет войну с НАТО, а стратегическая задача Кремля заключается в том, чтобы ослабить или разрушить Альянс.

"Прямое столкновение не оставляет России никаких шансов: оно либо завершится ее поражением, либо приведет к ядерной катастрофе. Поэтому все подобные действия - лишь один из примеров более широкой тактики. Можно вспомнить и другие провокации: вмешательство в GPS, инциденты в британских водах, подводные диверсии и тому подобное. Это все относится к так называемой войне ниже порога (below the threshold of war)", - подчеркнул он.

Дроны в Польше - новости по теме

Напомним, вечером 15 сентября над правительственными зданиями Польши летал дрон, который был обезврежен. Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х сразу сообщил, что задержаны два человека.

Кроме этого, 10 сентября около 20 российских беспилотных летательных аппаратов пересекли границу Польши. На угрозу отреагировали союзные войска и польская авиация, которые сбили дроны РФ. Это стало первым случаем, когда НАТО открыто применило огонь по российским воздушным целям.

Президент США Дональд Трамп допустил, что нарушение воздушного пространства Польши могло произойти по ошибке. В то же время он подчеркнул, что недоволен "ничем, что связано с этой ситуацией".

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита в Киев опроверг утверждение Трампа о возможной "ошибке" российских дронов.

Об источнике: Polsat News

Polsat News - польский информационный телеканал, первый телеканал группы Polsat, вещает с 7 июня 2008. Руководителем канала с момента его образования является Генрик Собирайский, пишет Википедия.

