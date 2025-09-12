НАТО готовит военный ответ на атаку дронов на Польшу - Bloomberg

Польша уже готовит ответы на будущие атаки против страны. Также под пристальным вниманием находятся учения в Беларуси.

Что известно:

НАТО готовит ответ на атаку российских дронов на Польшу

Польша готовит ответы на будущие атаки

НАТО уже готовит военный ответ на атаку российских беспилотников на Польшу. Альяс планирует укрепить сдерживание на восточном фланге. Об этом сообщает Bloomberg.

Также ожидается политический ответ на атаку. Первый такой ответ был представлен уже в среду, 11 сентября, когда генсекретарь США Марк Рютте и другие союзники назвали поведение России безрассудным.

Военный ответ НАТО

Издание утверждает, что военный ответ НАТО будет координировать Верховный главнокомандующий

Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Именно он отвечает за планирование и проведение военных операций. Сейчас продолжается оценивание ситуации и определение, какие поставки могут потребоваться.

"В настоящее время страны-члены Альянса занимаются усовершенствованием вооружения, что позволяет снизить затраты на ведение боевых действий. Мы будем продолжать это делать", - сказал Гринкевич.

Ответ Польши на атаку дронов

Польша готовит ответы на возможные будущие попытки атаковать страну. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает tvp.info.

"Каждый, кто захочет каким-либо образом атаковать Польшу, будет адекватно наказан, как это было в ночь 10 сентября", - сказал Туск.

Также Туск прокомментировал учения в Беларуси. Он отметил, что будет пристально следить за событиями, связанными с военными учениями России и Беларуси.

"Ничто не избежит нашего внимания, и мы, конечно, будем информировать обо всем наших союзников ... Мы отвергаем все манипуляции и дезинформацию, которые намекают, что за атакой стоит Украина. Ответственность лежит на Российской Федерации", - подчеркнул Туск.

Атака на Польшу - мнение эксперта

В интервью Главреду содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник отметил, что российская атака на Польшу была спланированной и целенаправленной. Враг пытается разрушить НАТО изнутри, ставя под сомнение позицию НАТО и пытаясь втянуть союзников в дискуссию: это следует рассматривать как акт агрессии или нет.

"Таким образом Россия пытается внести раскол внутри Альянса. Ведь очевидно, что страны, которые чувствуют непосредственную угрозу (Польша, страны Балтии), будут настаивать на том, что это уже акт агрессии и надо реагировать. Другие страны могут поддерживать противоположную точку зрения, и именно это расхождение приводит к подрыву доверия к коллективным гарантиям. Это же классический вопрос: кто готов умирать за Нарву? А теперь может возникнуть новый - кто готов умирать за Жешув?" - сказал Мельник.

Налет дронов РФ на Польшу - последние новости

Ранее СМИ писали, что российская атака дронов на Польшу является одновременно испытанием и предупреждением, поэтому реакция Европы и НАТО может иметь решающее значение для безопасности на этом континенте.

Главред писал, что после атаки на Польшу "Мадьяр" предупредил поляков, что без наказания Россия продолжит свои атаки. Он отметил, что украинские специалисты передадут полякам свой опыт борьбы с "Шахедами".

Накануне аналитики американского Института изучения войны заявили, что атака на Польшу стала частью широкой компании России против европейских стран.

