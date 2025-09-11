Атака на Польшу: Путин и дальше будет наносить удары по Европе - Sky News

Кремль испытывает Запад постепенной, но постоянной эскалацией, пишет Sky News.

Что написано в материале Sky News:

Путин хорошо умеет провоцировать Запад

Отсутствие реакции говорит о слабости НАТО

Путин увидит результаты своих действий и спланирует следующие

Российская атака дронов на Польшу является одновременно испытанием и предупреждением, поэтому реакция Европы и НАТО может иметь решающее значение для безопасности на этом континенте. Об этом пишет Sky News.

"Россияне являются мастерами так называемого "салями-нарезания". Это тактика, которая заключается в использовании ряда мелких действий для достижения гораздо большего результата, который в противном случае был бы гораздо более провокационным. Кремль испытывает Запад постепенной, но постоянной эскалацией. В Киеве бомбардируют здание Британского совета и объект ЕС; заглушают GPS самолета высокопоставленного чиновника ЕС. Каждая отдельная провокация вызывает лишь риторику со стороны Запада, но новые границы пересекаются, и Россия набирается смелости", - считают в издании. видео дня

В материале отмечается, что Путин хорошо умеет провоцировать Запад. В частности свою тактику "нарезания салями" он мастерски использовал в 2014 году, когда вторгся в Крым, используя ряд неоднозначных военных и дипломатических тактик для установления контроля. Из-за этого непонятная задержка реакции Запада определила судьбу Крыма.

"Он только что взял больший кусок салями, осуществив атаки дронами на Польшу. Конечно, это испытание готовности НАТО выполнить свои обязательства по статье 5. Россия напала на государство-член, и союзники считают, что это было сделано намеренно", - подчеркнули в публикации.

В Sky News считают, что после этой атаки НАТО вряд ли запустит механизм "все за одного, один за всех" для защиты Польши. Однако отсутствие реакции говорит о слабости альянса, поэтому после этого Путин увидит результаты своих действий и спланирует следующие.

"Ожидайте много разговоров о санкциях, но помните, что они не смогли предотвратить эту инвазию и не смогли убедить Россию отказаться от нее. Единственные санкции, которые могут быть эффективными, - это те, которые президент США отказывается утвердить, по торговле российской нефтью", - добавили в материале.

В свою очередь журналисты отмечают, что Европа могла бы сделать больше, а именно прекратить покупать российскую энергию, которую она до сих пор импортирует, по последним подсчетам, такая сумма составляет более 20 млрд евро в год.

"Она могла бы использовать свое значительное экономическое преимущество (в 20 раз больше российского, и это было до войны) для большего финансирования обороны Украины. Пока она не делает ни того, ни другого, ожидайте новые болезненные "кусочки салями"", - подытожили в издании.

Зачем Путин атаковал Польшу: мнение эксперта

Журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва Вадим Денисенко считает, что российская атака дронов на Польшу была "пробным шаром, проверкой на реакцию мира".

"Трамп не сможет не среагировать. В конце концов официальное заявление Польши, которая впервые заявила о российской агрессии - это заявление направлено одному адресату - Трампу. Собственно, все дальнейшие действия россиян будут зависеть от этой реакции", - считает Денисенко.

По его словам, российский диктатор Путин ищет возможность поднять уровень собственной субъектности.

"Попытка качнуть 5 статью НАТО - это элемент этой самой попытки вернуть свою субъектность. Дело в том, что Путин сейчас загнан в определенный геополитический угол: у него есть два варианта: либо расторговаться с США и снять санкции (но тут главный противник Европа, которая требует остановки войны и не только). Второй - упасть в объятия Китая", - сказал Денисенко.

Россия атаковала Польшу - что известно

Как писал Главред, во время массированной ракетно-дроновой атаки РФ на Украину в ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.

Премьер-министр Дональд Туск заявил о масштабной провокации со стороны РФ. По его словам, это был первый случай уничтожения российских дронов на территории страны НАТО.

В результате атаки российских дронов на Польшу поврежден жилой дом в Люблинском воеводстве. Пострадавших нет. Инцидент произошёл в самом центре Вырики, между зданием начальной школы и мэрией. Ещё один беспилотник, возможно, был сбит или разбился в районе Кшивовежба, примерно в 15 км к юго-востоку от Вырики.

Представитель польского правительства Адам Шлапка подтвердил, что НАТО задействовало статью 4 Североатлантического договора и уже провело консультации.

Конгресс США готов в случае необходимости принять закон о дополнительных санкциях против РФ после российской атаки дронами по территории Польши. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

