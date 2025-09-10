Укр
Польский F-16 сбил российский дрон, обломки упали на жилой дом: что известно

Анна Ярославская
10 сентября 2025, 10:26
Инцидент произошёл в центре города Вырики, рядом со школой и мэрией. Школа временно закрыта по решению властей.
Атака дронов на Польшу
Атака дронов на Польшу произошла во время налета на Украину / Коллаж: Главред, фото: google.com/maps, t.me/SJTF_Odes, nowytydzien.pl

Кратко:

  • Дрон РФ упал на жилой дом в Люблинском воеводстве
  • БПЛА был сбит польским F-16
  • Возможное падение ещё одного дрона зафиксировано в 15 км от города Вырики-Воля

В результате атаки российских дронов на Польшу в ночь на 10 сентября поврежден жилой дом в Люблинском воеводстве. Пострадавших нет.

Как пишет Polsat News, российский беспилотник нанёс удар по жилому дому в городе Вырики Володовского уезда Люблинского воеводства. Повреждены крыша здания и припаркованный на участке автомобиль.

Как уточнил заместитель инспектора Анджей Фийолек из Воеводского управления полиции в Люблине, на жилой дом упали обломки российского дрона.

"Никто не пострадал", - сообщил представитель службы.

Мэр Володовского уезда Мариуш Занько заявил, что пока точно неизвестно, что конкретно произошло.

"Точные подробности пока неизвестны. Мы не знаем, упал ли на здание сам дрон и повредил крышу и потолок, или это были обломки дрона", — сказал Занько.

"Насколько я понимаю со слов жителей, они слышали взрыв, а также видели польские истребители. Ситуация довольно сложная и тревожная. Жители действительно испытывают серьёзную обеспокоенность", — добавил мэр.

Представитель местных властей подтвердил, что в результате инцидента никто не пострадал, но был причинён материальный ущерб. Представители округа находятся на месте происшествия для оценки ущерба.

Город Вырики на карте
Город Вырики на карте / google.com/maps

Как сообщает польское издание Nowy Tydzien, взрыв в городе Вырики прогремел рано утром в среду. Причиной стал российский боевой беспилотник, сбитый польским истребителем F-16. Обломки самолёта упали прямо на жилой дом, полностью разрушив его крышу. Другой беспилотник, возможно, упал в нескольких километрах от места падения.

Инцидент произошёл в самом центре Вырики, между зданием начальной школы и мэрией. На место происшествия немедленно прибыли все экстренные службы – армия, полиция, пожарная часть, скорая помощь, пограничная служба и силы территориальной обороны.

Территория была оцеплена. Мэр Вырики Бернард Блащук принял решение о закрытии начальной школы на неопределённый срок.

"Безопасность детей и сотрудников имеет первостепенное значение. Ситуация меняется, и мы поддерживаем связь с командой по управлению кризисом", — сказал Блащук.

Дом повреждён, экстренные службы оцепили район
Дом повреждён, экстренные службы оцепили район / Фото: nowytydzien.pl

По данным СМИ, ещё один беспилотник, возможно, был сбит или разбился в районе Кшивовежба, примерно в 15 км к юго-востоку от Вырики. Сообщается, что на место происшествия выезжают военные и полицейские подразделения.

Министерство национальной обороны и Оперативное командование Вооружённых сил пока не опубликовали официального заявления по этому поводу.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Россия атаковала Польшу - что известно

Как писал Главред, Оперативное командование Вооруженных Сил Польши официально подтвердило нарушение воздушного пространства страны. В воздух были подняты не только польские истребители, но и самолеты других стран-союзников.

Позже в ВС Польши заявили, что российские дроны были сбиты.

По данным ВС ВСУ, по меньшей мере восемь вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша.

Премьер-министр Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя дроновую атаку РФ, заявил, что Москва всегда испытывает пределы возможного.

"Если не встречает сильной реакции, то остается на новом уровне эскалации", - подчеркнул президент.

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон обвинил Россию в объявлении войны Польше и призвал предоставить Украине оружие для ударов по РФ.

Другие новости:

К концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - Коваленко

К концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - Коваленко

11:00Интервью
После атаки на Польшу Зеленский сделал предложение партнерам по защите неба

После атаки на Польшу Зеленский сделал предложение партнерам по защите неба

10:35Война
Польский F-16 сбил российский дрон, обломки упали на жилой дом: что известно

Польский F-16 сбил российский дрон, обломки упали на жилой дом: что известно

10:26Война
