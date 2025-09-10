Россия атаковала Польшу: Туск созвал экстренное заседание, объявлен вызов резервистов

Зеседание польского правительства запланировано на 9 часов утра по киевскому времени.

https://glavred.info/world/rossiya-atakovala-polshu-tusk-sozval-ekstrennoe-zasedanie-obyavlen-vyzov-rezervistov-10696742.html Ссылка скопирована

Дональд Туск собирает экстренное заседание правительства из-за атаки дронов РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН, pixabay

Кратко:

Дроны РФ нарушили воздушное пространство Польши

ВС Польши сбили российские БПЛА

Туск собирает экстренное заседание правительства

Во время воздушного налета на Украину в ночь на 10 сентября Россия атаковала Польшу. Премьер-министр Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства. Оно запланировано на 9 часов утра по киевскому времени.

Как сообщил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка, продолжается встреча премьер-министра Дональда Туска с министрами, ответственными за безопасность государства.

видео дня

"Премьер-министр созвал чрезвычайное заседание Совета министров на 8.00", – написал он.

Объявлен ускоренный вызов резервистов

Из-за нарушения воздушного пространства ряд воеводств Польши объявил об ускоренном вызове резервистов в Силы территориальной обороны.

"Военнослужащие могут получить призыв о немедленной ставке: до 6 часов в воеводствах: Подляшье, Мазовец, Люблин и Прикарпатская область, до 12 часов в воеводствах: Поморская, Варминско-Мазурская, Куяве-Поморская, 12-й час, Миви Митокшиски и Малопольша", – указано в сообщении.

facebook.com/Terytorialsi

Российские дроны в Польше были сбиты

Тем временем, Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что воздушное пространство страны нарушили именно российские беспилотники. Дроны были сбиты.

"В результате сегодняшней атаки Российской Федерации на территорию Украины произошло беспрецедентное нарушение польского воздушного пространства объектами типа дрон. Это акт агрессии, который представляет реальную угрозу безопасности наших граждан", - говорится в заявлении командования ВС Польши в соцсети Х.

По приказу оперативного командующего Вооруженных Сил "немедленно начали оборонительные процедуры". Отмечается, что польские и союзные средства наблюдения с помощью радиолокации отслеживали несколько объектов, а в отношении тех, которые могли представлять угрозу, командующий Оперативного командования ВС принял решение об их нейтрализации.

"Часть дронов, которые вторглись в наше воздушное пространство, была сбита. Продолжается поиск и локализация мест возможного падения этих объектов", - говорится в сообщении.

Силы ПВО остаются "в полной готовности к дальнейшим действиям".

Известно, что польский премьер Дональд Туск проинформировал Генерального секретаря НАТО о текущей ситуации и действиях, предпринятых страной против объектов, нарушивших воздушное пространство.

Атака на Польшу - Навроцкий отреагировал агрессию РФ

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что с момента нарушения российскими дронами воздушного пространства страны постоянно контактирует с вице-премьер-министром, министром национальной обороны и ключевыми командирами Вооруженных сил Польши.

"Я принимал участие в брифинге в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши. Вскоре я проведу брифинг в Бюро национальной безопасности (BBN), в котором примет участие премьер-министр. Безопасность нашей родины является нашим высоким приоритетом и требует тесного сотрудничества", – написал он в соцсети Х.

Как США отреагировали на налет дронов РФ в Польшу

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон обвинил Россию в объявлении войны Польше и призвал предоставить Украине оружие для ударов по РФ.

"Россия атакует союзника по НАТО, Польшу, с помощью иранских беспилотников менее чем через неделю после того, как президент Трамп принял президента Навроцкого в Белом доме. Это акт войны", - написал Уилсон в соцсети Х.

Он призвал администрацию Трампа немедленно дать отпор таким действиям.

По его словам, необходимо срочно ввести строгие санкции, способные уничтожить российскую военную машину, и предоставить Украине вооружение, которое позволит наносить удары по территории РФ.

"Шахеды" залетели в Польшу во время атаки на Украину - главное

Как писал Главред, около 01:30 ночи 10 сентября Воздушные силы Украины сообщали о вероятном залете российских ударных беспилотников в воздушное пространство Польши.

Польша закрыла ряд аэропортов. Оперативное командование Вооруженных Сил Польши официально подтвердило нарушение воздушного пространства страны. В воздух были подняты не только польские истребители, но и самолеты других стран-союзников.

Жителей Польши призвали до завершения военной операции оставаться дома.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Отметим, в ночь на 10 сентября российская оккупационная армия РФ атаковала Украину в течение 11 часов. Под ударом находились Житомир, Винница, Львов, Луцк, отдельные районы Ивано-Франковской и Львовской областей.

Риск конфликта РФ и НАТО: прогноз эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что страна-агрессор Россия, вероятно, готовится к вторжению в страны НАТО.

По его словам, восстановление Ленинградского военного округа является одним из доказательств подготовки РФ к новой войне. Совместные учения России и Беларуси "Запад-2025" также могут свидетельствовать о подготовительных этапах возможного вторжения в страны Альянса.

При этом Коваленко подчеркнул в комментарии Главреду , что пока что на белорусской территории нет достаточного количества сил и средств для формирования ударной группировки, которая бы представляла угрозу для Литвы или Польши.

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред