РФ всегда испытывает пределы возможного: Зеленский отреагировал на атаку дронов на Польшу

Это крайне опасный прецедент для Европы, подчеркнул президент Украины.

Зеленский отреагировал на атаку дронов на Польшу / Коллаж: Главред, фото: ОП, t.me/SJTF_Odes, pixabay

Главные тезисы Зеленского:

Кремль вышел на новый уровень эскалации

Атака на Польшу была совершена при помощи как минимум восьми дронов

Запад должен ответить новыми санкциями против РФ

Страна-агрессор РФ совершила еще один эскалационный шаг – российско-иранские "шахеды" нарушили воздушное пространство Польши, которая является членом НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Москва всегда испытывает пределы возможного.

"Если не встречает сильной реакции, то остается на новом уровне эскалации", - подчеркнул президент.

Он добавил, что на территорию Польши залетел не один "шахед", что можно было бы назвать случайностью, а по меньшей мере восемь ударных дронов.

"Крайне опасный прецедент для Европы. Будут ли следующие шаги, полностью зависит от скоординированности и силы ответных действий. Россияне должны ощутить последствия. Россия должна почувствовать, что войну нельзя расширять и придется заканчивать", - добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что против Кремля нужно вводить новые санкции.

"Слишком долго уже идет санкционная пауза. Откладывание ограничений по России и ее сообщникам означает лишь увеличение жестокости ударов. Нужно достаточно оружия, чтобы сдержать Россию. Нужен сильный ответ, и это может быть только общий ответ всех партнеров: Украины, Польши, всех европейцев, Соединенных Штатов. Спасибо всем, кто помогает", - отметил Зеленский.

Россия атаковала Польшу - что известно

Как писал Главред, около 01:30 ночи 10 сентября Воздушные силы Украины сообщали о вероятном залете российских ударных беспилотников в воздушное пространство Польши.

Польша закрыла ряд аэропортов. Оперативное командование Вооруженных Сил Польши официально подтвердило нарушение воздушного пространства страны. В воздух были подняты не только польские истребители, но и самолеты других стран-союзников.

Жителей Польши призвали до завершения военной операции оставаться дома.

По данным ВС ВСУ, по меньшей мере восемь вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша.

Позже в ВС Польши заявили, что российские дроны были сбиты.

Из-за нарушения воздушного пространства ряд воеводств Польши объявил об ускоренном вызове резервистов в Силы территориальной обороны.

Тем временем премьер-министр Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства.

Осенью РФ может напасть на страну НАТО - прогноз немецкого историка

Немецкий историк Зёнке Найтцель рассказал в интервью Bild о том, лето 2025 может стать "последним мирным летом для немцев".

По его мнению, после прихода к власти в США Дональда Трампа ситуация в мировой безопасности изменилась, а Кремль усиливает свои позиции. Нужно быть готовыми обороняться.

Найтцель считает, что нападение России на Литву возможно уже осенью.

"Мы видим, что Россия анонсировала масштабные учения в Беларуси. Мы видим сильный страх в странах Балтии, что в ходе этих учений российские войска могут пересечь границу. И мы видим, что, возможно, пятая статья НАТО, по крайней мере для США, может перестать действовать. Сдерживание ослабевает", - сказал он.

