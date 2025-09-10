'Мы готовы': у Трампа рассказали, какое наказание ждет РФ за атаку на Польшу

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Конгресс США готов принять новый закон о санкциях против России после атаки ее дронов на территорию Польши.

Какое наказание ждет РФ за атаку на Польшу / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

Конгресс США готов принять решение об усилении санкций против РФ

В США призвали Европу последовать примеру администрации Белого дома

Конгресс США готов в случае необходимости принять закон о дополнительных санкциях против РФ после российской атаки дронами по территории Польши. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в заметке в X.

"Я полностью согласен с мнением президента Трампа в ответ на безумное нарушение Россией воздушного пространства Польши в течение нескольких часов, развернув несколько беспилотников. Господин президент, Конгресс с вами. Мы готовы принять закон, санкционирующий жесткие новые санкции и тарифы, которые можно применять по вашему усмотрению", - говорится в сообщении Грэма. видео дня

Грэм отметил, что главная цель заключается в том, чтобы предоставить Трампу необходимые полномочия для противодействия растущей угрозе.

Он подчеркнул важность того, чтобы Европа последовала этому примеру и ввела пошлины против таких стран, как Китай и Индия, которые покупают дешевую российскую нефть, финансируя таким образом военную машину Путина.

Обращаясь к европейским партнерам, он выразил надежду, что там понимают, что республиканцы и демократы в Конгрессе совместно с президентом Трампом работают над новыми решениями, включая тарифы, чтобы остановить войну.

"Надеюсь, вы это видите", - резюмировал он.

/ Инфографика: Главред

Как НАТО может отреагировать на удары по Польше - мнение эксперта

Как писал Главред, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник отметил, что сейчас НАТО и его партнеры, вероятно, рассматривают возможные варианты ответа. Это может колебаться от заявлений об обеспокоенности или дипломатических нот он довольно мягких публичных шагов до конкретных практических действий.

"Речь идет о симметричном или асимметричном ответе. Я практически на сто процентов исключаю вариант прямого военного ответа союзников. Если есть способ ответить на это, то пусть это будет глубокое беспокойство в публичной плоскости. Там должны быть дипломатические ноты. А в непубличной плоскости Украине тихонько предоставили то, чем она может нанести удары по соответствующим объектам, то есть реально поразить способности России делать подобные вещи", - указывает он.

Удар дронами по Польше - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 10 сентября во время атаки российских дронов на территорию Польши был поврежден жилой дом в Люблинском воеводстве. Жертв и пострадавших нет.

Президент США Дональд Трамп впервые высказался по поводу ночного инцидента с вторжением российских беспилотников в Польшу.

Несколько "Шахедов" пересекли воздушную границу страны, что заставило польские истребители подняться в небо. Премьер-министр Дональд Туск подтвердил факт нарушения воздушного пространства.

О персоне: Линдси Грэм Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник. 3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря. Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.

