В Украине облегчили получение водительских прав одной категории - что изменилось

В Украине упростили процедуру получения водительских прав категории СЕ на период военного положения. Теперь претенденты могут получить такие права без обязательного годового стажа вождения грузовых автомобилей категории С. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Категория СЕ позволяет управлять грузовиками с большим прицепом или полуприцепом, что является критически важным для транспортировки больших грузов как в коммерческой, так и в оборонной сфере.

Такое решение Кабинета Министров Украины имеет целью решить проблему острого дефицита водителей категории СЕ в Украине. Из-за недостатка квалифицированных специалистов до 30% грузовых автомобилей простаивает, что создает серьезные риски для логистики и оборонного сектора.

В то же время Гончаренко отметил, что упрощение касается только стажа вождения. Все остальные требования остаются в силе: кандидаты на получение категории СЕ должны пройти обучение, сдать соответствующие экзамены и иметь медицинскую пригодность для управления грузовым транспортом.

