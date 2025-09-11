Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Времени мало": "Мадяр" обратился к полякам после вторжения "Шахедов"

Виталий Кирсанов
11 сентября 2025, 09:19
99
"Мадяр" предупредил, что без наказания Россия продолжит свои атаки.
'Времени мало': 'Мадяр' обратился к полякам после вторжения 'Шахедов'
"Мадяр" обратился к полякам после вторжения "Шахедов" / коллаж: Главред, фото: Defence24.pl, robert_magyar

Что сказал "Мадяр":

  • Противостояние "Шахедам" стало вопросом общего пространства безопасности
  • ВСУ передадут польским военнослужащим весь свой опыт

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди обратился к польскому народу после атаки дронов на их страну 10 сентября. Он предупредил, что российская угроза ближе, чем кажется.

"Мадяр" опубликовал сообщение в своем Telegram-канале, в котором предупредил, что без наказания Россия продолжит свои атаки. Он отметил, что украинские специалисты передадут полякам свой опыт борьбы с "Шахедами".

видео дня

"Угрозы ближе, чем кажется. Безнаказанность на фоне "взволнованности" и нерешительности только улучшает appetitus войны. Вопрос времени, а не вероятностей", - написал Бровди.

По его мнению, теперь противостояние "Шахедам" стало вопросом общего пространства безопасности.

Командующий СБС обратился к народу Польши с сообщением, что по поручению президента Украины специалисты, пилоты и операторы беспилотных летательных аппаратов ВСУ передадут польским военнослужащим весь свой опыт и экспертизу по борьбе с российскими дронами.

"Мы глубже в этом вопросе, чем кто другой, по причине ежедневного соприкосновения. Хотя и пока не совершенны - времени мало", - отметил "Мадяр".

Он напомнил, что полгода назад в Европе и Украине не слишком верили в то, что РФ будет запускать по 500 "Шахедов" в сутки, однако сейчас это стало реальностью.

В конце "Мадьяр" процитировал сообщение президента США Дональда Трампа о ночной атаке ВС РФ на Польшу.

"Что это за нарушение Россией воздушного пространства Польши дронами? Начинается!" - написал американский лидер.

Россия атаковала Польшу - что известно

Как писал Главред, во время массированной ракетно-дроновой атаки РФ на Украину в ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.

Премьер-министр Дональд Туск заявил о масштабной провокации со стороны РФ. По его словам, это был первый случай уничтожения российских дронов на территории страны НАТО.

В результате атаки российских дронов на Польшу поврежден жилой дом в Люблинском воеводстве. Пострадавших нет. Инцидент произошёл в самом центре Вырики, между зданием начальной школы и мэрией. Ещё один беспилотник, возможно, был сбит или разбился в районе Кшивовежба, примерно в 15 км к юго-востоку от Вырики.

Представитель польского правительства Адам Шлапка подтвердил, что НАТО задействовало статью 4 Североатлантического договора и уже провело консультации.

Конгресс США готов в случае необходимости принять закон о дополнительных санкциях против РФ после российской атаки дронами по территории Польши. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Другие новости по теме:

О персоне: "Мадяр"

Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).

До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известный проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт".

С января 2024 подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Польши дроны Владимир Путин атака дронов Налет дронов РФ на Польшу
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Времени мало": "Мадяр" обратился к полякам после вторжения "Шахедов"

"Времени мало": "Мадяр" обратился к полякам после вторжения "Шахедов"

09:19Украина
Что готовит Россия в Донецкой области и чего ждать в других регионах: интервью со Снегиревым

Что готовит Россия в Донецкой области и чего ждать в других регионах: интервью со Снегиревым

09:00Интервью
Атака на Польшу: Путин и дальше будет наносить удары по Европе - Sky News

Атака на Польшу: Путин и дальше будет наносить удары по Европе - Sky News

08:24Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Влюбилась в него": бывшая жена Комарова сделала неожиданное признание

"Влюбилась в него": бывшая жена Комарова сделала неожиданное признание

Китайский гороскоп на завтра 11 сентября: Петухам - обида, Змеям - печаль

Китайский гороскоп на завтра 11 сентября: Петухам - обида, Змеям - печаль

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

"Помоги Филиппчику": Пугачева растоптала брак с Киркоровым в новом интервью

"Помоги Филиппчику": Пугачева растоптала брак с Киркоровым в новом интервью

Кармическое перерождение: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет до конца сентября

Кармическое перерождение: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет до конца сентября

Последние новости

09:53

Россия готовится к новой войне: в ISW сообщили о четком сигнале Кремля

09:37

Пять признаков того, что Вселенная дарит вам лучшее будущее

09:33

У РФ всего четыре таких корабля: в Черном море ГУР вывело из строя судно за $60 млн

09:33

Когда сценарий очевиден: почему война РФ обречена расползатьсямнение

09:19

"Времени мало": "Мадяр" обратился к полякам после вторжения "Шахедов"

К концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - КоваленкоК концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - Коваленко
09:06

Бритни Спирс ошарашила видео своего грязного, в собачих экскриментах, дома

09:00

Что готовит Россия в Донецкой области и чего ждать в других регионах: интервью со Снегиревым

08:32

Диверсия в Туле: пылает башня связи возле важного для оборонки РФ завода

08:24

Атака на Польшу: Путин и дальше будет наносить удары по Европе - Sky News

Реклама
08:16

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:45

Атака дронов на Польшу: Мерц сделал тревожное заявление о ПВО НАТО

06:46

В Сумах прогремели взрывы: есть "прилеты", вспыхнул пожар

06:10

Удары по Польше: новая реальность или пробный шар?мнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с бабушкой, гуляющей с собакой, за 45 с

05:15

На трех знаков зодиака свалятся большие деньги уже вот-вот: список счастливчиков

04:30

Поток щедрости: четырех знаков зодиака ждет финансовое благополучие 11 сентября

04:09

Как понять, кого из людей больше любит кот - признаки, которые нельзя игнорироватьВидео

03:44

Гороскоп на завтра 12 сентября: Ракам - важный разговор, Весам - счастливые моменты

03:24

Как отмыть одним средством всю ванную комнату - лайфхак

02:36

Полякам следует объявить над Галичиной и Волынью "бесполетную зону"мнение

Реклама
02:32

Кремль меняет тактику ударов по Украине: к чему готовиться осеньюФото

02:11

Обезвредили более сотни оккупантов: Генштаб рассказал о главных направлениях атак

02:00

"Ведет себя отвратительно": Криштиану Роналду применил силу к фанатуВидео

01:27

Что лишнее среди продуктов: только 3 из 50 людей найдут ошибку за 5 секунд

01:23

Таким ударом по Кабмину: эксперты раскрыли, что делает "Искандер-К" еще более опасным

00:40

Попытка №3: известная украинская певица возвращается на Нацотбор

00:30

Загадка для орнитологов: в Украине заметили редкую птицу, которую не видели годами

10 сентября, среда
23:45

Трамп обсудил с Навроцким атаку РФ: один БпЛА "приземлился" на военной базе

23:41

Известный украинский актер рассказал, откуда у него бронь от мобилизации

23:25

Кто реально может изменить игру: Хацкевич выделил фаворитов на пост тренера сборной

22:57

"Это не нормально": Катя Кузнецова впервые призналась, почему бросила бойфренда-россиянина

22:39

Предки были торговцами - какие украинские фамилии когда-то давали "бизнесменам"

22:25

Голосовала и была в восторге: Пугачева выдала правду о своем отношении к Путину

22:24

"Это не ошибка, а репетиция": какой на самом деле "сигнал" Путин послал НАТО

22:10

В США подстрелили соратника Трампа, который выступал против помощи Украине - что известноВидео

22:07

Melovin загремел в больницу: близкое окружение певца обеспокоено

21:46

Кармическое перерождение: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет до конца сентября

21:29

Принц Гарри и король Чарльз воссоединились в Лондоне впервые за год

21:21

Размах крыльев до 10 см: в Чернобыле заметили аномальную бабочку-монстра

21:08

Почему на самом деле Россия ударила по Польше - раскрыт скрытый замысел Кремля

Реклама
21:05

Забытое правило: как правильно проезжать перекресток, если светофоры не работают

20:32

Головоломка для гениев: найти спрятанную лошадь за 10 секунд сможет не каждый

20:30

Залетали не только "Герберы": Зеленский раскрыл новые детали атаки РФ на Польшу

20:24

"Мы готовы": у Трампа рассказали, какое наказание ждет РФ за атаку на Польшу

20:24

Российские говнодроны вылили на НАТО ведро помоевмнение

20:19

"Помоги Филиппчику": Пугачева растоптала брак с Киркоровым в новом интервью

20:08

Старый рецепт, который работает: как собрать семена томатов дома для лучшего урожая

20:01

"Пришло время действовать": Сибига заявил о конкретном решении после атаки РФ

19:54

Какое авто нарушило: тест ПДД, который "ломает голову" самым опытным водителям

19:45

"Острая боль": Пугачева впервые заговорила о выезде из террористической России

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваПотапМаксим ГалкинСофия РотаруНастя КаменскихОльга СумскаяВиталий КозловскийФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять