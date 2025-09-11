'Времени мало': 'Мадяр' обратился к полякам после вторжения 'Шахедов'

"Мадяр" предупредил, что без наказания Россия продолжит свои атаки.

https://glavred.info/ukraine/vremeni-malo-madyar-obratilsya-k-polyakam-posle-vtorzheniya-shahedov-10697087.html Ссылка скопирована

"Мадяр" обратился к полякам после вторжения "Шахедов" / коллаж: Главред, фото: Defence24.pl, robert_magyar

Что сказал "Мадяр":

Противостояние "Шахедам" стало вопросом общего пространства безопасности

ВСУ передадут польским военнослужащим весь свой опыт

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди обратился к польскому народу после атаки дронов на их страну 10 сентября. Он предупредил, что российская угроза ближе, чем кажется.

"Мадяр" опубликовал сообщение в своем Telegram-канале, в котором предупредил, что без наказания Россия продолжит свои атаки. Он отметил, что украинские специалисты передадут полякам свой опыт борьбы с "Шахедами".

видео дня

"Угрозы ближе, чем кажется. Безнаказанность на фоне "взволнованности" и нерешительности только улучшает appetitus войны. Вопрос времени, а не вероятностей", - написал Бровди.

По его мнению, теперь противостояние "Шахедам" стало вопросом общего пространства безопасности.

Командующий СБС обратился к народу Польши с сообщением, что по поручению президента Украины специалисты, пилоты и операторы беспилотных летательных аппаратов ВСУ передадут польским военнослужащим весь свой опыт и экспертизу по борьбе с российскими дронами.

"Мы глубже в этом вопросе, чем кто другой, по причине ежедневного соприкосновения. Хотя и пока не совершенны - времени мало", - отметил "Мадяр".

Он напомнил, что полгода назад в Европе и Украине не слишком верили в то, что РФ будет запускать по 500 "Шахедов" в сутки, однако сейчас это стало реальностью.

В конце "Мадьяр" процитировал сообщение президента США Дональда Трампа о ночной атаке ВС РФ на Польшу.

"Что это за нарушение Россией воздушного пространства Польши дронами? Начинается!" - написал американский лидер.

Россия атаковала Польшу - что известно

Как писал Главред, во время массированной ракетно-дроновой атаки РФ на Украину в ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.

Премьер-министр Дональд Туск заявил о масштабной провокации со стороны РФ. По его словам, это был первый случай уничтожения российских дронов на территории страны НАТО.

В результате атаки российских дронов на Польшу поврежден жилой дом в Люблинском воеводстве. Пострадавших нет. Инцидент произошёл в самом центре Вырики, между зданием начальной школы и мэрией. Ещё один беспилотник, возможно, был сбит или разбился в районе Кшивовежба, примерно в 15 км к юго-востоку от Вырики.

Представитель польского правительства Адам Шлапка подтвердил, что НАТО задействовало статью 4 Североатлантического договора и уже провело консультации.

Конгресс США готов в случае необходимости принять закон о дополнительных санкциях против РФ после российской атаки дронами по территории Польши. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Другие новости по теме:

О персоне: "Мадяр" Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известный проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт". С января 2024 подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред