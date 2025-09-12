'Это не ошибка': Сикорский в Киеве жестко ответил на слова Трампа

Главред:
- Сикорский в Киеве ответил Трампу: "Это не была ошибка"
- Над Польшей пролетело 19 дронов, над Украиной - более 400 дронов и несколько десятков ракет
- Посольство Польши в Украине устранило последствия атаки
Во время визита в Киев министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможной "ошибочности" вторжения российских дронов на территорию Польши. Сикорский четко ответил, что это не была ошибка. Об этом глава МИД написал в соцсети X.
"Нет, это не была ошибка", - ответил Сикорский президенту США.
Во время пребывания в Киеве министру сообщили детали ночной атаки. В ночь атаки на Польшу было зафиксировано 19 российских дронов, а над Украиной в это время пролетело более 400 беспилотников и несколько десятков ракет.
Посол Польши в Украине Петр Лукасевич отметил, что польское посольство в Украине оперативно устранило последствия атаки и продолжает работать в штатном режиме.
"В ту ночь, когда над Польшей пролетело 19 российских беспилотников, над Украиной пролетело 400 плюс 40 ракет. Это не были ошибки", - подчеркнул Сикорский.
Зачем РФ атаковала Польшу
Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в комментарии Главреду заявил, что нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства Польши было сознательной провокацией со стороны Москвы. По его словам, Россия стремилась запугать не только поляков, но и европейцев в целом.
Горбач подчеркнул, что реакция на военно-политическом уровне была правильной, поскольку дроны были сбиты. В то же время эксперт отметил, что следующим шагом должна была бы быть соответствующая реакция на политико-дипломатическом уровне. Однако, по его прогнозу, такой реакции скорее всего не будет.
"Трамп не будет никого защищать от Путина, сколько бы ему не заплатили союзники", - добавил Горбач.
Атака дронов по Польше - последние новости
Напомним, в ночь на 10 сентября российские дроны атаковали Польшу. По данным Der Spiegel, целью был главный логистический центр западных поставок вооружения для Украины на базе НАТО в Жешуве.
Как сообщал Главред, вскоре министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Дональду Трампу следует осознать тщетность попыток договориться с Путиным, так как Россия не планирует завершать войну против Украины. Он подчеркнул, что удары беспилотниками теперь коснулись и НАТО, и только сильные шаги заставят Путина осознать бесперспективность своих планов.
Президент США Дональд Трамп предположил, что нарушение воздушного пространства Польши могло быть ошибкой. В то же время он недоволен "ничем, что связано с этой ситуацией".
О персоне: Радослав Сикорский
Польский политик, политолог и журналист.
В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.
До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.
22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа.
На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ.
Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".
"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.
