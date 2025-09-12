Укр
Читать на украинском
Возможно "ошибка": Трамп сделал неожиданное заявление о вторжении дронов РФ в Польшу

Руслан Иваненко
12 сентября 2025, 01:20обновлено 12 сентября, 01:54
Дональд Трамп прокомментировал инцидент с польским воздушным пространством и высказал возможную ошибку.
Российские дроны нарушили воздушное пространство Польши / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О главном:

  • Трамп: возможна ошибка, но он недоволен ситуацией
  • Президент США прокомментировал инцидент, выразив обеспокоенность произошедшим
  • Дональд Трамп отметил, что надеется на скорое завершение ситуации

В ночь на 10 сентября во время массированной атаки по Украине многочисленные российские беспилотники пересекли границу Польши, нарушив ее воздушное пространство. Для их сбивания была задействована авиация стран НАТО, что подчеркивает серьезность инцидента и готовность Альянса реагировать на любые угрозы на своих восточных границах.

Комментарий Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп прокомментировал произошедшее, выразив возможность, что нарушение воздушного пространства могло быть ошибкой:

"Возможно, это была ошибка. Но, независимо от этого, я недоволен ничем, что связано с этой ситуацией. Надеюсь, что все это скоро закончится", - сообщает Clash Report.

Стоит отметить, что ранее Трамп избегал комментариев относительно инцидента с российскими дронами над Польшей, не отвечая на вопросы журналистов

Экспертная оценка: цель России

Российская атака беспилотников по Польше, вероятно, имела целью оценить реакцию Запада, считает содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, как пишет Главред.

По его словам, инцидент может вызвать внутреннее напряжение в польской власти, где уже существуют конфликты между президентом, его политическими силами и премьер-министром.

Шахед / Инфографика: Главред

"Если вместо объединения и откладывания политических споров они начнут обвинять друг друга, российские стратеги могут поставить себе 'плюсик' за достижение еще одной цели - внутреннего ослабления Польши", - отметил Мельник.

Второе измерение события - реакция НАТО. Мельник подчеркивает, что Кремль внимательно наблюдает прежде всего за позицией Вашингтона. "Самый большой вызов заключается в том, хватит ли Западу политической решимости, ведь союзники проходят серьезный тест на единство", - добавил эксперт.

Удар российскими дронами по Польше - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 10 сентября российские дроны атаковали территорию Польши. Как выяснилось, их целью был главный логистический центр западных поставок вооружения для Украины на базе НАТО в Жешуве, сообщает Der Spiegel.

Также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент США Дональд Трамп должен понять тщетность попыток договориться "по-хорошему" с российским диктатором Владимиром Путиным, ведь Кремль не планирует завершать войну против Украины.

Напомним, что президент Владимир Зеленский отметил, что инцидент с нарушением воздушного пространства Польши не был случайным. По его словам, страна-агрессор Россия стремилась проверить готовность партнеров Украины к решительным действиям.

Об источнике: Clash Report

Clash Report - это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности зоны боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, в странах Ближнего Востока и других странах мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

