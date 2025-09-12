Пролетел самолет и прогремел взрыв: на Волыни случайно упала ракета, разрушен дом

Что известно:
- На Волыни прогремел взрыв
- Ракета случайно упала на дома с самолета
- В результате взрыва разрушен частный жилой дом
В Волынской области ракета упала с украинского самолета на жилой дом. Это произошло в селе Копылье. Об этом сообщает местное ТРК "Аверс" со ссылкой на собственные источники.
Свидетели рассказали, что голубой самолет летел очень низко над домами, после чего вернулся в направлении Беларуси. Оказалось, что якобы снаряд случайно упал с украинского самолета во время учений.
В результате падения разрушен жилой дом, на месте поднялся пожар. Журналисты утверждают, что в разрушенном доме проживали родители заместителя начальника местного спецподразделения полиции КОРД. На момент инцидента их не было дома.
Смотрите видео с последствиями падения ракеты на Волыни:
Отмечается, что Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
Удар РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, российские оккупационные войска в ночь на 7 сентября нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. Ударные БпЛА на территорию Украины заходили с разных направлений, в том числе и из Беларуси.
Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что самая большая российская атака была направлена на столицу Украины. В Святошинском районе продолжается тушение пожара, разбор завалов и ликвидация последствий обвала части дома. На этой локации погибли два человека: женщина с двухмесячным ребенком.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко говорила, что впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства. В результате удара пострадали крыша и верхние этажи здания.
