Пролетел самолет и прогремел взрыв: на Волыни случайно упала ракета, разрушен дом

Информации о пострадавших в результате взрыва пока нет.

На Волыни ракета случайно упала на дома / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

На Волыни прогремел взрыв

Ракета случайно упала на дома с самолета

В результате взрыва разрушен частный жилой дом

В Волынской области ракета упала с украинского самолета на жилой дом. Это произошло в селе Копылье. Об этом сообщает местное ТРК "Аверс" со ссылкой на собственные источники.

Свидетели рассказали, что голубой самолет летел очень низко над домами, после чего вернулся в направлении Беларуси. Оказалось, что якобы снаряд случайно упал с украинского самолета во время учений.

В результате падения разрушен жилой дом, на месте поднялся пожар. Журналисты утверждают, что в разрушенном доме проживали родители заместителя начальника местного спецподразделения полиции КОРД. На момент инцидента их не было дома.

Смотрите видео с последствиями падения ракеты на Волыни:

На Волыни ракета упала на дома / фото: скриншот

Отмечается, что Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

Удар РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска в ночь на 7 сентября нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. Ударные БпЛА на территорию Украины заходили с разных направлений, в том числе и из Беларуси.

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что самая большая российская атака была направлена на столицу Украины. В Святошинском районе продолжается тушение пожара, разбор завалов и ликвидация последствий обвала части дома. На этой локации погибли два человека: женщина с двухмесячным ребенком.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко говорила, что впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства. В результате удара пострадали крыша и верхние этажи здания.

