В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

Ангелина Подвысоцкая
10 сентября 2025, 00:04обновлено 10 сентября, 00:58
Российские оккупанты уже атаковали Украину ударными беспилотниками и подняли в воздух стратегическую авиацию.
Угроза ракетных ударов по Украине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты могут в ближайшее время атаковать Украину крылатыми ракетами. Враг уже поднял в воздух стратегическую авиацию. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Было отмечено коммуникацию пунктов управления стратегической авиации России.

Известно, что с аэродрома "Энгельс" был взлет самолетов Ту-160 и Ту-95МС. Пока неизвестно, сколько именно бортов подняли в воздух.

Telegram-канал monitoringwar сообщил, что в ночь на 10 сентября существует высокая угроза нанесения массированных ракетно-дронных ударов по территории Украины.

Tracking отмечает, что пуски крылатых ракет могут произойти около 2:00-3:00. Пока в воздухе отсутствует самолет Ту-160.

Самолеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика Главреда

Также известно, что россияне атаковали Украину "Шахедами" В столице уже были слышны взрывы.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!" написал мэр Киева Виталий Кличко.

Мониторы отметили, что в направлении Польши по вашему направлению летят три ударных БпЛА "Герань".

Удары РФ по Украине - последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил об ответе на массированные удары РФ. Важно, чтобы заявления лидеров государств были продолжены сильными действиями, говорит президент.

Как сообщалось ранее, у Трампа угрожают Путину после удара РФ. Запад может объединить усилия в попытке "обрушить" российскую экономику, говорит Скотт Бессент.

Ранее Главред писал, что в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.

Что известно о самолете Ту-95?

Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.

Ту-95 и его модификации до сих пор - единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Был советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное - большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за большими стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних.

Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе происходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь внешних балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

15:00

Почему коты так любят лезть в лицо: "звоночек", когда стоит идти к ветеринару

