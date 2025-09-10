В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

Российские оккупанты могут в ближайшее время атаковать Украину крылатыми ракетами. Враг уже поднял в воздух стратегическую авиацию. Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Было отмечено коммуникацию пунктов управления стратегической авиации России.
Известно, что с аэродрома "Энгельс" был взлет самолетов Ту-160 и Ту-95МС. Пока неизвестно, сколько именно бортов подняли в воздух.
Telegram-канал monitoringwar сообщил, что в ночь на 10 сентября существует высокая угроза нанесения массированных ракетно-дронных ударов по территории Украины.
Tracking отмечает, что пуски крылатых ракет могут произойти около 2:00-3:00. Пока в воздухе отсутствует самолет Ту-160.
Также известно, что россияне атаковали Украину "Шахедами" В столице уже были слышны взрывы.
"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!" написал мэр Киева Виталий Кличко.
Мониторы отметили, что в направлении Польши по вашему направлению летят три ударных БпЛА "Герань".
Ранее президент Владимир Зеленский заявил об ответе на массированные удары РФ. Важно, чтобы заявления лидеров государств были продолжены сильными действиями, говорит президент.
Как сообщалось ранее, у Трампа угрожают Путину после удара РФ. Запад может объединить усилия в попытке "обрушить" российскую экономику, говорит Скотт Бессент.
Ранее Главред писал, что в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.
Что известно о самолете Ту-95?
Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.
Ту-95 и его модификации до сих пор - единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Был советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное - большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за большими стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних.
Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе происходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь внешних балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.
