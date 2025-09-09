В Украину направили новые системы ЗРК Patriot: в ФРГ сделали важное заявление

Норвегия согласилась взять на себя половину расходов поставки систем Patriot для Украины.

https://glavred.info/world/v-ukrainu-napravili-novye-sistemy-zrk-patriot-v-frg-sdelali-vazhnoe-zayavlenie-10696649.html Ссылка скопирована

Украине передадут новые системы Patriot / Коллаж: Главред, фото: x.com/oleksiireznikov, УНИАН

Главное:

Германия сейчас доставляет в Украину две полные системы Patriot

Норвегия взлаь на себя половину расходов на эти две системы Patriot

О поставке в Украину новых пусковых установок ПВО к ЗРК Patriot сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

Об этом он рассказал во время сопредседательствования на 30 заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") вместе с британским коллегой Джоном Хили.

видео дня

"Кроме постоянных поставок систем вооружения и боеприпасов, Германия сейчас доставляет в Украину две полные системы Patriot. Первые пусковые установки уже переданы Украине", - сказал немецкий политик.

Глава ведомства поблагодарил Норвегию за то, что они согласились взять на себя половину расходов на эти две системы Patriot для Украины.

Отдельно Писториус отметил, что Россия до сих пор не проявляет серьезных намерений прекратить войну против Украины.

"Наоборот. Несмотря на призыв президента Трампа присоединиться к прямым мирным переговорам, Россия продолжает, даже интенсифицирует, свои воздушные удары по украинским городам, (...) Путин выигрывает время, которое ему необходимо, поскольку его сухопутные войска почти не могут продвинуться вперед из-за мощной обороны Украины", - завил он.

Министр обороны призвал союзников продолжать и усиливать усилия по поддержке Украины, прежде всего, еще больше укрепляя ее противовоздушную оборону.

Передача Украине ЗРК Patriot

1 августа Минобороны Германии сообщило, что на первом этапе предоставит Украине дополнительные пусковые установки Patriot в сжатые сроки; далее в течение ближайших двух-трех месяцев Берлин передаст еще часть систем, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины дополнительными батареями Patriot.

С Министерством обороны США договорено, что Германия в обмен на это первой получит новейшие системы Patriot, произведенные в ускоренном режиме. Финансирование будет осуществляться Германией.

/ Главред

Что известно о заседании контактной группы "Рамштайн"

30 заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн") в гибридном формате стартовало во вторник вечером. В Лондоне присутствуют министр обороны Великобритании Джон Хили вместе с немецким коллегой Борисом Писториусом, генсек НАТО Марк Рютте и министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Другие участники присоединились к встрече онлайн.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с командой ведомства прибыл в Лондон на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", также запланирован ряд переговоров с чиновниками стран-партнеров и частными производителями.

Украине грозит дефицит ракет: ПВО под угрозой

Украина может столкнуться с нехваткой средств ПВО, предупреждает Financial Times. Угроза особенно велика в случае, если Россия продолжит наращивать интенсивность ракетных и беспилотных атак либо сохранит их на текущем высоком уровне — в этом случае подразделения украинской противовоздушной обороны могут ощутить острый дефицит ресурсов.

Опасения усиливаются на фоне замедления поставок вооружений из США. В частности, речь идёт о ракетах, приобретаемых напрямую у производителей в рамках отдельной программы — Инициатива содействия безопасности Украины. Эти поставки осуществляются неравномерно, партиями, что создаёт перерывы в снабжении и повышает риски в условиях эскалации.

Военная помощь Украине - новости по теме

Ранее Владимир Зеленский анонсировал важные оборонные пакеты для Украины. Партнеры Украины обещают инвестировать в производство украинского оружия.

Напомним, ранее Германия передала Украине пакет военной помощи. В частности, в перечень вошли почти 40 тысяч снарядов для САУ Gepard и 150 БПЛА HF-1.

Как писал Главред, администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о намерении дать разрешение на экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (DCS) на сумму 50 миллионов долларов.

Другие новости:

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред