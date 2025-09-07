"Российская экономика полностью рухнет": у Трампа грозят Путину после удара РФ

Запад может объединить усилия в попытке "обрушить" российскую экономику, говорит Скотт Бессент.

Скотт Бессент настаивает на дополнительных санкциях против РФ / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Бессента:

Страны Запада могут объединить усилия в попытке "обрушить" российскую экономику

США готовы усилить давление на Россию и ждут реакции Евросоюза

Министр финансов США Скотт Бессент дал понять, что Вашингтон открыт для сотрудничества с европейскими странами с целью введения дополнительных санкций в отношении стран, покупающих российскую нефть.

Как подчеркнул он в интервью NBC News, отвечая на вопрос после массированного воздушного удара РФ, страны Запада могут объединить усилия в попытке "обрушить" российскую экономику.

"Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры последовали за нами", — заявил американский политик.

По его мнению, ситуация складывается так, что украинская армия должна продержаться дольше, чем экономика РФ.

"Сейчас мы участвуем в гонке между тем, как долго сможет продержаться украинская армия, и тем, как долго сможет продержаться российская экономика", — добавил Бессент.

Он убежден в том, что США и Европейский союз введут дополнительные санкции и дополнительные пошлины для стран, покупающих российскую нефть, "российская экономика полностью рухнет, и это заставит президента [России] [Владимира] Путина сесть за стол переговоров".

Смотрите видео - заявление Скотта Бессента:

Санкции против РФ: мнение эксперта

Дипломат и руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что если Дональд Трамп в ближайшие десять дней все же решится на введение санкций против России, это может привести к серьёзным и необратимым последствиям для российской экономической структуры. Об этом, по его словам, уже открыто заявляют российские экономисты.

Санкции против РФ: новости по теме

Ранее в Сенате пригрозили Путину. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп смог оказать влияние на диктатора РФ Владимира Путина, в результате чего тот согласился на личную встречу.

Как сообщал Главред, Украина ударила санкциями по теневому флоту России. Под санкции попали компании, которые перевозят нефть по морю, занимаются логистикой и обслуживанием танкерного флота.

Напомним, ранее Дональд Трамп высказался о том, подействуют ли новые санкции на РФ. Россия может избежать санкций. Президент США сказал, что нужно сделать для этого.

Об источнике: NBC News NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года. К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

