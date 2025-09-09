'Я очень удивлен': Трамп прямо обвинил Путина в затягивании войны с Украиной

Дональд Трамп признался, что надеялся быстро урегулировать конфликт между Москвой и Киевом.

https://glavred.info/world/ya-ochen-udivlen-tramp-pryamo-obvinil-putina-v-zatyagivanii-voyny-s-ukrainoy-10696673.html Ссылка скопирована

Дональд Трамп высказался о завершении войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, ДСНС

Главное:

Ситуация оказалась куда сложнее, чем он ожидал, говорит Трамп

Между Путиным и Зеленским много ненависти, утверждает президент США

Президент США Дональд Трамп утверждал, что сможет без особых трудностей положить конец войне между Россией и Украиной.

Однако, по его собственному признанию, ситуация оказалась куда сложнее, чем он ожидал. Об этом он сказал в интервью радиостанции 77 WABC.

видео дня

Он заявлял, что в начале своего второго срока якобы завершил семь конфликтов, большинство из которых, по его словам, считались "неразрешимыми" и длились десятилетиями.

Трамп также признался, что надеялся быстро урегулировать конфликт между Москвой и Киевом, поскольку ранее у него складывались хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

"Кажется, каждый раз, когда я думаю, что мы близки, он (Путин - ред.) идет и сбрасывает еще одну бомбу на кого-то, и это просто плохо, плохо. Я очень удивлен. На самом деле, я очень удивлен. Я думал, что это будет самый легкий случай - Россия и Украина. Я сказал, что этот случай будет решен довольно быстро. Но это сложно, между ним и Зеленским много ненависти, как вы знаете, много ненависти, много вражды, и много, много крови было пролито", — отметил Трамп.

Он также повторил своё заявление о том, что в ходе войны каждую неделю гибнут от 5 до 7 тысяч человек.

Давление Трампа на РФ: мнение эксперта

Во время общения с прессой бывший президент США Дональд Трамп допустил возможность начала экономического давления на страну-агрессора — Россию, если та не прекратит войну против Украины.

Однако, как отметил глава Центра общественной аналитики "Вежа" и руководитель Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок, на практике Трамп вряд ли решится на такие действия. По мнению эксперта, это заявление больше похоже на политическое заявление, нежели на реальный план.

Ранее Трамп заявил о жестких шагах после обстрела Киева. США планируют более жесткие меры против Москвы, чтобы заставить прекратить военные действия в Украине.

Напомним, Трамп ранее заявил, что в ближайшие дни поговорит с Путиным. Президент США выразил недовольство тем, что Россия обстреливает Украину и пообещал все "решить".

Напомним, Главред писал, что страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.

Другие новости:

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред