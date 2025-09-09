Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Я очень удивлен": Трамп прямо обвинил Путина в затягивании войны с Украиной

Алексей Тесля
9 сентября 2025, 21:23
291
Дональд Трамп признался, что надеялся быстро урегулировать конфликт между Москвой и Киевом.
'Я очень удивлен': Трамп прямо обвинил Путина в затягивании войны с Украиной
Дональд Трамп высказался о завершении войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, ДСНС

Главное:

  • Ситуация оказалась куда сложнее, чем он ожидал, говорит Трамп
  • Между Путиным и Зеленским много ненависти, утверждает президент США

Президент США Дональд Трамп утверждал, что сможет без особых трудностей положить конец войне между Россией и Украиной.

Однако, по его собственному признанию, ситуация оказалась куда сложнее, чем он ожидал. Об этом он сказал в интервью радиостанции 77 WABC.

видео дня

Он заявлял, что в начале своего второго срока якобы завершил семь конфликтов, большинство из которых, по его словам, считались "неразрешимыми" и длились десятилетиями.

Трамп также признался, что надеялся быстро урегулировать конфликт между Москвой и Киевом, поскольку ранее у него складывались хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

"Кажется, каждый раз, когда я думаю, что мы близки, он (Путин - ред.) идет и сбрасывает еще одну бомбу на кого-то, и это просто плохо, плохо. Я очень удивлен. На самом деле, я очень удивлен. Я думал, что это будет самый легкий случай - Россия и Украина. Я сказал, что этот случай будет решен довольно быстро. Но это сложно, между ним и Зеленским много ненависти, как вы знаете, много ненависти, много вражды, и много, много крови было пролито", — отметил Трамп.

Он также повторил своё заявление о том, что в ходе войны каждую неделю гибнут от 5 до 7 тысяч человек.

Давление Трампа на РФ: мнение эксперта

Во время общения с прессой бывший президент США Дональд Трамп допустил возможность начала экономического давления на страну-агрессора — Россию, если та не прекратит войну против Украины.

Однако, как отметил глава Центра общественной аналитики "Вежа" и руководитель Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок, на практике Трамп вряд ли решится на такие действия. По мнению эксперта, это заявление больше похоже на политическое заявление, нежели на реальный план.

Ранее Трамп заявил о жестких шагах после обстрела Киева. США планируют более жесткие меры против Москвы, чтобы заставить прекратить военные действия в Украине.

Напомним, Трамп ранее заявил, что в ближайшие дни поговорит с Путиным. Президент США выразил недовольство тем, что Россия обстреливает Украину и пообещал все "решить".

Напомним, Главред писал, что страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.

Другие новости:

О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Рой "Шахедов" приближается к Киеву: тревога распространяется по Украине

Рой "Шахедов" приближается к Киеву: тревога распространяется по Украине

22:33Война
Отбор на ЧМ-2026: Украина не смогла переиграть Азербайджан

Отбор на ЧМ-2026: Украина не смогла переиграть Азербайджан

21:30Спорт
"Я очень удивлен": Трамп прямо обвинил Путина в затягивании войны с Украиной

"Я очень удивлен": Трамп прямо обвинил Путина в затягивании войны с Украиной

21:23Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Кролики у цели, Тиграм - работа

Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Кролики у цели, Тиграм - работа

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Настоящий толчок судьбы: шесть знаков зодиака накроет волной любви 9 сентября

Настоящий толчок судьбы: шесть знаков зодиака накроет волной любви 9 сентября

Последние новости

22:25

Курс "взлетает" до 44 грн за доллар: прогноз неожиданного валютного скачка

21:54

Мама в тяжелом состоянии, а младенец в реанимации: новые детали о пострадавших в КиевеФото

21:54

Звездная болезнь Виталия Козловского: друг певца раскрыл правду

21:30

Отбор на ЧМ-2026: Украина не смогла переиграть АзербайджанВидео

21:23

"Я очень удивлен": Трамп прямо обвинил Путина в затягивании войны с Украиной

В российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – ХилюкВ российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – Хилюк
21:07

Это может осложнить ситуацию на Харьковщине: два города, на которые нацелились оккупанты

20:31

Удары по мавзолею и "Белому дому" РФ: прогноз ракетной "ответки" по Москве

20:26

Такие носили только богачи - какие фамилии указывают на состоятельных предков

20:09

Скандал с танцами Усика: в команде боксера расставили все точки над "і"

Реклама
19:52

Как сделать полотенца мягкими и пушистыми: эксперты дали советы

19:40

Презентация iPhone 17 и других новинок Apple: онлайн-трансляция

19:30

Штормовой ветер, дожди и грозы: предупреждение об опасной погоде во многих областях

19:29

"От такого просто звереешь": журналист рассказал, как пленных доводили до бешенства в РФ

19:26

В Украину направили новые системы ЗРК Patriot: в ФРГ сделали важное заявление

19:10

Финальная битва за Донбасс?мнение

19:09

Украина может заморозить фронт: посол США при НАТО назвал ключевое условие

18:37

В Киеве рыбачка показала улов: женщина выловила в Днепре экзотическую рыбу

18:35

Люди собрались, чтобы получить пенсию: в Яровой резко возросло количество погибшихФотоВидео

18:27

Какие люди ценят приключения больше, чем порядок: все связано с датой рождения

18:25

"Смертельное" соседство: с какими овощами категорически нельзя хранить картофель

Реклама
18:19

Когда нужно продавать автомобиль - определен критический возраст и пробегВидео

18:06

За закрытыми дверьми: принц Уильям сделал неожиданное признание о своих детях

18:04

94% разводов можно предсказать: психологи назвали ТОП-4 признака конца отношений

17:50

Умолял: Повалий в слезах призналась, кто просил ее не предавать Украину

17:44

Строгие запреты и приметы 10 сентября: что нельзя делать, чтобы не началась "черная полоса"

17:27

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мальчиком под кроватью за 71 с

17:25

Беларусь под прицелом: Жданов раскрыл вероятные задачи перед ВСУ

17:15

Хозяйка уехала, а кот устроил скандал: его реакция рассмешила всех, видео

17:02

Звезда "Х-фактора" и "Україна має талант" угасла: погиб известный создатель

16:53

Есть в шкатулке у каждой: Андре Тан назвал самые модные аксессуары на осень-2025

16:46

Эксперт призвал НАПК проверить расхождения в декларации главы НБУ Андрея Пышного

16:45

Модная верхняя одежда на осень: что носить вместо скучного тренча

16:36

Польша закрывает границу - Туск опасается совместного нападения РФ с Беларусью

16:32

"Срок пошел на пользу": продюсер рассказал, где и за сколько снимается Ефремов

16:20

Худший страх Путина: в Reuters узнали, чего боится Кремль после войны

16:15

Порошенко лишь за август обогатился почти на 1 млрд грн: это его заработок за 6 довоенных лет, - СМИ

16:07

Как делают крабовые палочки: правда, о которой знают единицы

16:02

Стиль объятий может многое рассказать о человеке - ученые раскрыли секрет

15:34

Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

15:29

В Саратовской области взорван магистральный нефтепровод: СМИ об операции ГУР

Реклама
15:20

Источником новостей были новенькие: журналист рассказал о реалиях плена

15:15

Муж Заворотнюк решился на отчаянный шаг после смерти актрисы

15:00

Почему коты так любят лезть в лицо: "звоночек", когда стоит идти к ветеринару

14:53

Украинцам в Польше грозят штрафы более 20 тысяч гривен: в чем причина

14:51

В Украине начали серьезно штрафовать из-за колес: кого могут лишить прав

14:51

Гороскоп Таро на сегодня 10 сентября: Ракам - терпение, Львам - брать инициативу

14:47

Гораздо больше, чем кажется: что на самом деле и сколько помнят котыВидео

14:46

Ворвется жара до +28 °C, но не везде: в каких регионах будет необычная температура

14:40

Новый жених Даши Квитковой раскрыл очень личный факт о ней

14:40

Шесть знаков зодиака, которые откладывают работу до последней минуты

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять