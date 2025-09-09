Мама в тяжелом состоянии, а младенец в реанимации: новые детали о пострадавших в Киеве

Российские оккупанты в ночь на 7 сентября атаковали жилые дома в Киеве ударными дронами. В результате атаки была ранена беременная женщина. Появились новые подробности о состоянии женщины и ее новорожденного ребенка. Об этом сообщает hromadske.
24-летняя женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Из-за травм медики были вынуждены экстренно вызвать роды. У нее родился сын. Сейчас мальчик находится в реанимации.
"Она находится в крайне тяжелом состоянии. Большой процент поражения кожи, ожоговая болезнь, послеродовой период тоже добавляется к этому процессу. Сейчас она на ИВЛ, понемногу приходит в себя, но пока о явном сознании говорить рано", - сказала заместитель директора больницы по медицинским вопросам Татьяна Бондаренко.
В каком состоянии ребенок
Мальчик родился недоношенным, поэтому находится в отделении реанимации и интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких. Его состояние стабильное.
"Гемодинамика поддерживается препаратами, пока мы не начали энтерального кормления. Надо понимать: если бы не ситуация, которая происходила, то этот ребенок не собирался еще рождаться. Соответственно, он не зрелый, не готов жить самостоятельно. Он пока не дышит самостоятельно", - сказала заместитель медицинского директора Перинатального центра Киева Анна Антонюк.
Атака на Украину 7 сентября - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.
Впоследствии стало известно, что в Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеской атаки было повреждено здание Правительства - там пострадали крыша и верхние этажи здания.
Кроме этого в Святошинском районе столицы из-под завалов частично разрушенного 9-этажного жилого дома сначала спасатели достали тела погибших. Ими оказались 32-летняя женщина и ее сын, которому было всего 2 месяца.
