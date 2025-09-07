"Врагу не стоит радоваться": генерал-майор СБУ прокомментировала последнюю атаку на Киев

Виктор Ягун объясняет, почему атака дронов временная и не гарантирует успеха врагу.

https://glavred.info/war/vragu-ne-stoit-radovatsya-general-mayor-sbu-prokommentirovala-poslednyuyu-ataku-na-kiev-10696088.html Ссылка скопирована

Украинские силы усиливают защиту столицы / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Коротко:

Атака стала сигналом для украинских военных относительно угроз

Враг пытается бить по мостам через Днепр

Российские беспилотники пробили одну из самых мощных зон противовоздушной обороны в центре Киева, однако врагу не стоит слишком радоваться. Такое мнение в эфире "Еспресо" высказал генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ в 2014-2015 годах и директор Агентства по реформированию сектора безопасности Виктор Ягун.

видео дня

"У нас была информация о том, что есть определенные модернизации, которые они (россияне, - ред.) испытывали последние месяцы, и мы знали об этих модернизациях. Я думаю, что наши работают над этим, и мы знаем точно, что даже эта программа дронов-перехватчиков, она все же была более ориентирована на старые "Шахеды", "Герани". А те, что сейчас они используют более модернизированные и фактически изготовлены уже целиком в России, они имеют определенные изменения, скорость, высоту полета, и они действительно могут обходить наши силы ПВО", - отметил Ягун.

Реакция украинских военных

По его словам, атака стала сигналом для украинских военных, которые сейчас активно работают над противодействием.

"Я бы не очень радовался на месте врага, что им все удалось. Я думаю, что это одномоментная такая вещь", - подчеркнул генерал-майор.

Опасная тенденция врага

В то же время Ягун обратил внимание на опасную тенденцию врага.

"Это то, что они всегда говорили: бить по мостам через Днепр. Если мост в Кременчуге - это как раз то дело, которое они начали делать, то однозначно надо понять, что они поняли, что через Днепр им не перейти и пытаются таким образом отделить часть Украины, которая находится на правобережье, от той части, которая на левом берегу. И это довольно плохая тенденция, как по мне", - отметил он.

Ягун подчеркнул, что такую угрозу нужно ликвидировать и продемонстрировать, что Украина способна защитить территории под своим контролем.

Шахед / Инфографика: Главред

Экспертная оценка

Эксперт Виталий Криволап подчеркнул, что удар по крыше Кабмина носит показательный характер и освещает имеющиеся проблемы в работе системы противовоздушной обороны. "Этот квартал действительно является наиболее защищенным в Киеве и в целом на территории Украины", - отметил Криволап, подчеркивая, что даже в такой зоне пробои в ПВО свидетельствуют о серьезных недостатках.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов координировать действия с европейскими партнерами для введения новых санкций против стран, которые закупают российскую нефть. Отвечая на вопрос после массированной атаки РФ, он подчеркнул, что Запад может совместно работать над тем, чтобы "обвалить" экономику России.

Кроме того, начальник украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что Россия более полутора лет работает над созданием надводных дронов и уже разработала несколько моделей.

Напомним, что Российский удар по правительственному кварталу и поражение здания Кабмина является достаточно показательным. Россия планирует и в дальнейшем наращивать производство ударных БпЛА для атак по Украине. Об этом в эфире телеканала Киев24 рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Читайте также:

О персоне: Виктор Ягун Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред