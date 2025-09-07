РФ атакует Украину новыми дронами: Буданов предупредил об опасности

РФ более полутора лет работает над созданием надводных дронов и уже разработала несколько моделей.

Кирилл Буданов рассказал о новых дронах РФ

Важное из заявлений Буданова:

Россия более полутора лет работает над созданием надводных дронов

Беспилотник РФ "Зефир" недавно был применён в боевых условиях

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что Россия более полутора лет работает над созданием надводных дронов и уже разработала несколько моделей.

Среди них — беспилотник "Зефир", который недавно был применён в боевых условиях, сказал он в интервью изданию "Апостроф".

Глава ГУР подчеркнул, что возможное копирование украинских морских дронов со стороны РФ пока не вызывает серьёзных опасений. По его словам, несмотря на длительную работу, российские технологии в этой сфере всё ещё значительно уступают украинским.

"Они потратили на это больше полутора лет. Некоторые модели, такие как "Зефир", они довели до рабочего состояния. Но это естественный процесс — одна из сторон не может остаться без прогресса", — отметил глава ГУР.

Он также подтвердил, что Украина продолжает совершенствовать собственные надводные дроны и подчеркнул, что российским аналогам всё ещё "далеко до Magura".

Сроки завершения войны: что говорят в ГУР

По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, война в Украине может завершиться до конца 2026 года, но только при условии совокупного воздействия на Россию. Среди необходимых факторов он выделил усиление санкций, рост военной и финансовой помощи Украине, а также более решительное поведение международных партнёров на дипломатическом фронте.

Ранее Буданов спрогнозировал резкие изменения на поле боя и назвал вероятные сроки. Возможен серьезный технологический скачок, который может сказаться на поле боя, считает глава ГУР.

Напомним, ранее Буданов спрогнозировал угрозу нового наступления из Беларуси. Ситуация вокруг Александра Лукашенко остаётся сложной и требует пристального внимания, предупредил Кирилл Буданов.

Как сообщал Главред, ранее Буданов объяснил, что будет в РФ после смены власти. В Москве заранее готовятся к вероятной смене лидера, хотя конкретные кандидатуры со временем могут меняться.

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

