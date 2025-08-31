Буданов спрогнозировал резкие изменения на поле боя и назвал вероятные сроки

Возможен серьезный технологический скачок, который может сказаться на поле боя, считает глава ГУР.

Начальник ГУР спрогнозировал развитие военных технологий / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Важное:

Основное применение ИИ пока связано с обработкой больших объемов данных

Возможен технологический скачок, в результате на поле боя могут появиться боевые роботы

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что основное применение искусственного интеллекта на данный момент связано с обработкой больших объемов данных.

"Сейчас мы в первую очередь используем ИИ для анализа огромных массивов информации, в частности баз данных. Речь идет о миллионах гигабайтов, среди которых без помощи ИИ сложно оперативно найти нужное. Искусственный интеллект помогает решать эту задачу достаточно эффективно", — рассказал он на международном форуме "Информационная война: от сопротивления к устойчивости", передает Укринформ.

В то же время Буданов отметил, что в сфере вооружений значительного внедрения ИИ пока не произошло. Отдельные функции, такие как наведение в дронах, действительно применяются, но это не масштаб тех полноценных боевых систем, которые обычно ассоциируются с военным ИИ.

Он добавил, что в течение следующих десяти лет возможен серьезный технологический скачок, в результате которого на поле боя могут появиться настоящие боевые роботы.

Роботы-собаки на фронте: что известно

Украинские защитники начали применять на фронте роботизированных "собак" — специальных наземных дронов, способных доставлять боеприпасы, выполнять разведывательные задачи и участвовать в разминировании. Сейчас бойцы 28-й отдельной механизированной бригады активно используют такого робота на Торецком направлении для выполнения различных опасных миссий. Боевого помощника они прозвали Адиком.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ получили на вооружение нового робота. Новый роботизированный комплекс может эвакуировать раненых, транспортировать боеприпасы, имущество и даже выполнять огневое поражение врага.

Как сообщал Главред, в ВСУ развернули специальные подразделения роботов. Основными поставщиками наземных роботизированных комплексов являются ведущие отечественные компании.

Напомним, ранее сообщалось о том, что роботы будут разминировать Украину. Хорватия передаст Украине уникальные роботизированные системы, чтобы разминировать украинские территории.

Больше новостей:

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

