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Роботы-собаки на фронте: как ВСУ используют современные технологии в войне

Степан Гафтко
14 августа 2024, 02:52
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Украинские военные на фронте начали использовать специальных роботов.
Роботы-собаки на фронте: как ВСУ используют современные технологии в войне
Роботы-собаки на фронте / коллаж: Главред, фото: Facebook Генштаб ВСУ, УНИАН

На фронте украинские военные начали использовать специальных роботов-собак, которые доставляют боеприпасы, проводят разведку и занимаются разминированием. Об этом сообщает FREEДОМ.

Сейчас бойцы 28-й механизированной бригады именно с помощью такого робота на Торецком направлении выполняют большое количество опасных работ. Собаку назвали Адиком.

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"Идею мы эту разрабатывали почти год, доработали этого робота, сейчас еще определенные нюансы подточим, так сказать, доработаем, и собака будет использоваться как многофункциональное оружие", - говорит военнослужащий ВСУ с позывным "Курт".

Без подзарядки эти роботы могут работать до четырех часов, нести на себе нагрузку в 8 килограмм, а также двигаться со скоростью 3,5 метра в секунду. Это делает их одними из самых быстрых роботов на фронте.

"На самом деле роботов-собак существует несколько моделей. Есть такие, которые даже могут передвигаться под водой. У них есть IP-защита, на них может быть установлена или камера ночного видения, или тепловизор для того, чтобы можно было удаленно управлять и ночью, и как угодно", - пояснил представитель дистрибьютора Unitree в Украине Светлан Молодченко.

Роботы-собаки на фронте: как ВСУ используют современные технологии в войне
Собака-робот / Фото: скриншот из видео

По словам разработчиков, такие собаки-роботы являются новым словом в процессе роботизации и автоматизации войны. На сегодня работа ведется над тем, чтобы сделать такую разработку автономной, чтобы боец мог поставить конкретную задачу, и дальше собака все бы сделала сама.

Такие роботы спасают военным жизнь, ведь они выполняют те задачи, которые связаны с риском для бойцов ВСУ.

Что такое робот-собака

Робот-собака - разработка компании Unitree Robotics, модель Go2 Pro, которая была представлена в 2023 году.

Стоимость устройства может составлять от 1600 до 3100 долларов. Он оснащен множеством датчиков слежения, поэтому легко был адаптирован к военным действиям. Так, в Украине была представлена модель BAD One, которая должна заменить военных в опасных миссиях, таких как шпионаж за российскими окопами или обнаружение мин.

По словам разработчиков, скрытные и маневренные, робопсы вскоре могут стать бесценным союзником на передовой для украинской армии, которой не хватает людей для отражения российской агрессии,

Война в Украине - последние новости

Наступление Украины в Курской области значительно повлияло на ход войны в Украине, ведь оккупанты стали меньше использовать артиллерию и перебрасывают живую силу на Курщину.

Ранее также стало известно, что российские войска, из-за значительных потерь личного состава, перебрасывают дополнительные подразделения с Луганщины на Харьковское направление.

Напомним, стало известно о планах россиян в очередной раз наступать на Волчанск на севере Харьковской области.

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