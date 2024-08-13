Прогноз пессимистичный: бывший посол США в РФ об окончании войны в Украине

Экс-посол США в Москве заявил, что самым оптимистичным вариантом завершения войны в Украине является замораживание конфликта.

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Пессимистичный прогноз о войне от бывшего посла США в РФ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Наилучшим вариантом финала войны для Украины является замораживание конфликта на тех границах фронта, на которых войска находятся сейчас без формального признания прав РФ на территории Украины. Об этом заявил бывший посол США в России (в 2020-22 гг) Джон Салливан в интервью Foreign Policy

Салливан отметил, что в 2020 году все западные партнеры и союзники Украины сосредоточили свое внимание на том, что российский диктатор Путин изменил конституцию РФ и фактически продлил до бесконечности период своего правления. Но тогда мало кто заметил, что конституцию изменили еще в одном пункте, в нем говорится о том, что территорию РФ запрещено передавать любым другим государствам.

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"Тогда все думали: "Э, это про Крым". Но это было для меня сигналом того, как давно он думал о поглощении Украины. Поскольку Украина полностью не капитулировала [после 2014 года], он решил вторгнуться. Я не думаю, что он был сдержанным на тот момент. Он [уже] собирался это сделать", - рассказывает дипломат.

По мнению Салливана, Украина не сможет победить Россию на поле боя. Наиболее оптимистичным и выгодным вариантом для украинцев является прекращение и замораживание конфликта в тех границах фронта, где он сейчас находится.

"Я пессимистично смотрю на будущее в Украине, потому что ни одна сторона на данный момент не хочет вести переговоры. Украинцы пока не могут вытеснить россиян с контролируемой ими территории Украины. Но с другой стороны, россияне не смогли осуществить серьезное наступление, чтобы захватить больше частей Украины. Поэтому тупик - это лучшее, на что мы можем надеяться в обозримом будущем", - говорит он.

Кто такой Джон Салливан Джон Салливан - американский юрист и государственный служащий, 19-й заместитель Государственного секретаря США (2017-2019). Посол США в России с 2020 до 4 сентября 2022 года.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, российский оппозиционер и бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что Курскую область после успешной операции ВСУ должен возглавить россиянин, но тот, которого выберут в Украине.

Также накануне в Литве заявили о том, что Россия перебрасывает резервные войска из Калининградской области в Курскую, чтобы защитить свою территорию от ВСУ.

Украинские военные предоставили информацию о том, что ВСУ смогли уничтожить на Харьковском направлении до 80% бронетехники, с помощью которой оккупанты наступали на позиции Украины.

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