В России уже заговорили, кто будет руководить Курщиной после победы ВСУ

Оппозиционные политики РФ уже заговорили о том, что в будущем Курской областью должны управлять русские, но те, которые будут отобраны Украиной.

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В РФ заговорили о новом руководстве Курской области / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Оппозиционный российский политик и бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что после "освобождения" Курской области ею руководить должны люди из числа граждан России, но они должны быть отобранными Украиной. Об этом бывший депутат рассказал в интервью NV.

Также политик сообщил, что пока проходит так называемая Курская операция, функции полиции в регионе может выполнять Легион "Свобода России", ведь необходимо обеспечить связь между военными и местным населением.

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Пономарев подчеркнул, что новым главой и руководителем на Курщине должен быть россиянин и даже местный житель, ведь нужно, чтобы жители региона чувствовали к нему доверие.

"Но эти люди должны быть отобранными Украиной, быть проверенными и лояльными. Съезд народных депутатов, который является теневым российским парламентом, который сотрудничает с Легионом и Украиной, может в этом помочь. Он уже два года существует и разрабатывает российскую конституцию, и концепцию переходного периода, создаст новое избирательное законодательство", - анонсировал политик.

Он также заявил, что следующим шагом должны быть местные выборы, таким образом можно будет закрепить легитимную новую власть в области.

"Это нужно делать как можно скорее после того, как будет понимание, что ВСУ не выходят из этих территорий, а будут их контролировать и в дальнейшем. Если такое решение будет принято, то в этот момент нужно формировать новую власть. А как иначе они вообще могут существовать? Людей надо кормить, скоро 1 сентября, дети в школу должны ходить, пенсии нужно платить", - говорит Пономарев.

Он выступил против организации так называемой Курской народной республики, ведь это станет контрпродуктивным шагом, местные жители не будут чувствовать эту республику родной и не захотят признавать ее.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Бои в курской области - последние новости

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в докладе президенту Владимиру Зеленскому заявил, что Украина в Курской области контролирует уже 74 населенных пункта и продвигается дальше.

Ранее сообщалось западными СМИ, что Украина своими действиями в Курской области хочет оттянуть российские войска из Донецкой области и с других участков фронта.

Также стало известно, что российское военное командование решило перебросить свои войска с юга Украины в Курскую область для отражения атак ВСУ на территории РФ.

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