ВСУ 'покрошили' оккупантов на Харьковщине: комбат раскрыл катастрофические потери РФ

Россия ищет новые резервы, чтобы держать отметку боевых действий на уровне "высокоинтенсивных", рассказал Юрий Федоренко.

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На Харьковщине ВСУ уничтожили 80% техники / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, 37 отдельная бригада морской пехоты

На Харьковском направлении украинские защитники нанесли серьезный удар российским оккупантам. Враг потерял около 80% своей бронетехники во время попытки штурма позиций ВСУ. Об этом сообщил командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире "Мы-Украина".

Федоренко уточнил, что только его батальон уничтожил три танка и две боевые машины пехоты оккупантов благодаря эффективному использованию беспилотников и тесной координации с другими подразделениями. Он добавил, что, несмотря на значительные потери, российское командование не отказалось от планов в Харьковской области.

"Задачи противнику руководство не отменяло, амбиции по Харьковской области остаются, поэтому, несмотря на иногда нехватку живой силы, противник пытается искать новые резервы и держать отметку боевых действий на уровне "высокоинтенсивных", - отметил комбат. видео дня

Противник штурмует комбинируя легкобронированную и бронированную технику с высокомобильными транспортными средствами - багги и мотоциклами. Также часто применяется тактика пешего накопления сил.

Кто такой Юрий Федоренко? Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, в Торецке и его окрестностях продолжаются тяжелые бои, в частности в Северном и Железном. Пресс-офицер 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Бордиян отметил, что возросло количество диверсионных групп оккупантов, которые проникают в город, но украинские военные эффективно обнаруживают и уничтожают их.

Ситуация в поселке Нью-Йорк в Донецкой области остается сложной, продолжаются уличные бои. Россияне находят новые пути для наступления, а ситуация меняется несколько раз в день, рассказал боец ВСУ Евгений Иевлев.

Как сообщал Главред, российские войска оккупировали три села в Донецкой области: Лисичное, Ивановку и Свиридоновку. Они также продвинулись в направлении Гродовки, Константиновки, Невельского, а также возле Сергеевки, Песчаного и Новоторецкого. ВСУ, в свою очередь, отбросили оккупантов на подступах к Стельмаховке в Луганской области, сообщили аналитики DeepState.

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