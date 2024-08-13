ВСУ 'покрошили' оккупантов на Харьковщине: комбат раскрыл катастрофические потери РФ

На Харьковском направлении украинские защитники нанесли серьезный удар российским оккупантам. Враг потерял около 80% своей бронетехники во время попытки штурма позиций ВСУ. Об этом сообщил командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире "Мы-Украина".
Федоренко уточнил, что только его батальон уничтожил три танка и две боевые машины пехоты оккупантов благодаря эффективному использованию беспилотников и тесной координации с другими подразделениями. Он добавил, что, несмотря на значительные потери, российское командование не отказалось от планов в Харьковской области.
"Задачи противнику руководство не отменяло, амбиции по Харьковской области остаются, поэтому, несмотря на иногда нехватку живой силы, противник пытается искать новые резервы и держать отметку боевых действий на уровне "высокоинтенсивных", - отметил комбат.видео дня
Противник штурмует комбинируя легкобронированную и бронированную технику с высокомобильными транспортными средствами - багги и мотоциклами. Также часто применяется тактика пешего накопления сил.
Кто такой Юрий Федоренко?
Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.
С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты.
9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.
Война в Украине - ситуация на фронте
Напомним, в Торецке и его окрестностях продолжаются тяжелые бои, в частности в Северном и Железном. Пресс-офицер 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Бордиян отметил, что возросло количество диверсионных групп оккупантов, которые проникают в город, но украинские военные эффективно обнаруживают и уничтожают их.
Ситуация в поселке Нью-Йорк в Донецкой области остается сложной, продолжаются уличные бои. Россияне находят новые пути для наступления, а ситуация меняется несколько раз в день, рассказал боец ВСУ Евгений Иевлев.
Как сообщал Главред, российские войска оккупировали три села в Донецкой области: Лисичное, Ивановку и Свиридоновку. Они также продвинулись в направлении Гродовки, Константиновки, Невельского, а также возле Сергеевки, Песчаного и Новоторецкого. ВСУ, в свою очередь, отбросили оккупантов на подступах к Стельмаховке в Луганской области, сообщили аналитики DeepState.
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