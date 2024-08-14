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Запад может завершить войну в Украине, но ему это не нужно - NYT

Степан Гафтко
14 августа 2024, 00:04
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Западные страны имеют возможность и ресурсы, чтобы помочь Украине завершить войну на ее условиях, но им не хватает воли.
Запад может завершить войну в Украине, но ему это не нужно - NYT
Западу не хватает воли, чтобы предоставить Украине больше оружия / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Пока Запад наблюдает, Россия становится все более дерзкой. Западные партнеры Украины могут предоставить ей необходимое для победы вооружение, однако они медлят и им не хватает воли, чтобы передать все необходимое. Об этом сообщает Анастасия Эдель - аналитик и журналист издания The New York Times.

Также журналистка заявила, что ранее российский диктатор Владимир Путин чувствовал страх перед НАТО, но теперь он чувствует только безнаказанность за свои действия в Украине, ведь союзники недостаточно помогают ВСУ.

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"Несмотря на то, что у Запада есть ресурсы, чтобы закончить эту войну на условиях Украины, ему явно не хватает воли к победе. А для Путина победа сейчас находится в пределах досягаемости, независимо от того, кто будет в Белом доме в следующем году", - пишет автор.

Эдель также подчеркивает, что Запад придерживается правила "слишком мало - слишком поздно", ведь боится ядерной эскалации со стороны РФ.

"Такая ситуация - противник, который имеет волю и ресурсы бороться до конца, и союзники, которые оказывают помощь, достаточную для того, чтобы фронт не развалился завтра - ставит Украину в безвыходное положение. В определенный момент украинская решимость, уже испытанная до предела, исчерпает себя, и мирное соглашение с господином Путиным, на любых условиях, станет лучше, чем смерть", - говорится в статье.

Кроме того, автор отмечает, что Путин уже сейчас начинает планировать победу, ведь по его "мирному плану" Украина должна отдать РФ все территории, которые сейчас оккупированы, а также не должна вступать в НАТО. Западные государства отвергли такие предложения, однако, они могут подумывать над ними, как одним из наиболее реальных планов окончания войны.

Война в Украине и поддержка Запада - последние новости

Напомним, ранее экс-посол США в РФ заявил, что самым оптимистичным вариантом завершения войны в Украине является замораживание конфликта.

Также стало известно, что Великобритания первой среди стран подписала соглашение по безопасности с Украиной, а сейчас государства планируют еще одно, которое должно длиться сто лет.

Напомним, из-за того, что украинские военные активно воюют на территории Курской области, россияне перебрасывают дополнительные резервы из Калининградской области в Курскую.

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