Путин отличился странным поведением на совещании с губернаторами

Путин снова перебил чиновника, пытавшегося рассказать ему о ситуации в Курской области.

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Путину все хуже и хуже / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Российский диктатор Владимир Путин не скрывает своего эмоционального состояния на фоне продвижения украинской армии вглубь Курской области. Так как, по мнению западных СМИ, прорыв на территорию РФ был для Москвы "шоком".

На очередном совещании с губернаторами приграничных областей в поведении нелегитимного главы Кремля заметили кое-что странное.

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Общаясь с чиновниками, Путин постоянно тер ладони, нервно подергивая руками. Так же Путин вел себя во время совещания с местными властями в понедельник.

Чиновник только начал разговор словами "что касается Курска..", как Путин тут же его перебил фразой: "Мы же с вами говорили по некоторым вопросам".

Путин нервно ответил чиновнику в ходе совещания - смотрите видео:

Бои в Курской области - последние новости

Как писал Главред, украинские защитники взяли под контроль 74 населенных пункта в Курской области РФ. На этих территориях проводятся проверки и стабилизационные мероприятия, а также разрабатываются гуманитарные решения.

По словам Главкома ВСУ Александра Сырского, за сутки на отдельных направлениях украинские силы продвинулись от 1 до 3 км и взяли под контроль 40 квадратных километров территории РФ.

В то же время самым большим достижением Украины стал захват Суджи. Украинские военные продолжают наступление в направлении поселка Коренево, рассказал эксперт по анализу открытых данных BILD Юлиан Рёпке.

Западные СМИ предполагали, что основной целью Украины операции в Курской области будет попытка заставить Россию оттянуть резервы с горячих направлений для защиты своей территории. Однако этого пока не произошло.

Вместе с тем в Генштабе фиксируют переброску некоторых подразделений с Приднестровского направления. Кроме того, РФ также насильно отправила на Курское направление сотни отказников из-под Петербурга.

На фоне растущих потерь и нехватки живой силы из-за внезапно открывшегося нового фронта, пишет Bloomberg, Кремль может объявить о новой мобилизации.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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