ВСУ появились в центре Суджи Курской области: первые видео

Вооруженные силы постепенно окружали российских оккупантов в районе города.

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ВСУ уже в Судже - видео / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Украинские военные появились в российской Судже Курской области. По словам бойца ВСУ, который записал видео из центра города, населенный пункт взят под контроль Украины.

"Итак, облазил я всю Суджу. Где те (оккупанты) там прячутся, я понятия не имею. Находимся мы почти в самом центре. Оккупанты валяются мертвые. Короче, для российских пропагандистов, которые рассказывают и лепят, что "Суджа их", - за щечку "берите" и (идите прочь, - Главред), - поделился один из украинских военных.

Другое видео бойцы ВСУ записали уже в центре города.

видео дня

"Центральная площадь Суджи", - сказал военный на камеру.

Как сообщают военные в телеграм-каналах, город Суджа перешел под контроль ВСУ.

Также есть информация, что российские оккупанты пытались отбить штурм города, однако потерпели неудачу.

До этого в Сети ходили слухи, что ВСУ освобождали город, постепенно окружая российских захватчиков.

ВСУ взяли под контроль Суджу - смотрите видео:

Переход города под контроль ВСУ подтверждает и аналитик немецкого таблоида BILD Юлиан Рёпке.

"Украинская армия продвинулась дальше к центру города Суджа, и теперь можно визуально подтвердить, что она всего в 200 метрах к северу от него. А теперь есть окончательное подтверждение того, что центр города взят Украиной", - сообщил аналитик.

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Операция в Курской области - главное

Как писал Главред, украинские войска наступали в районе города Суджа вдоль автодороги 38К-004, а также к югу и северу от него, а затем их заметили в 22 км к юго-востоку от него, вблизи села Гирьи, где проходит путь из Суджи на слободу Белая - райцентр Беловского района Курской области.

В понедельник, 12 августа, после почти недельного боя в Курской области, военно-политическое руководство признало факт проведения спецоперации в России. По данным Главкома, освобождено уже около тысячи квадратных километров территории. DeepState пишет о более 40 освобожденных Вооруженными силами Украины населенных пунктов Курской области.

По мнению военного аналитика Александра Мусиенко, первая цель операции в Курской области - помочь обороне группировки ВСУ на Востоке Украины.

Вторая задача - уменьшить ресурсы и способности России вести боевые действия. Третья - деморализация врага, потому что в России такого не ожидали и понимают, что у них проблемы. А четвертое - поднятие боевого духа украинцев и демонстрация западным партнерам наших возможностей, а это уже и политическая часть.

Ранее Bild отмечало, что неожиданная атака на Курскую область стала шоком для российского диктатора Владимира Путина и военного руководства страны-агрессора РФ. Российская армия еще не нашла "рецепта", который позволил бы остановить "украинское наступление".

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