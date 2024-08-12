Нервно покашливал: Путин на фоне боев под Курском распсиховался из-за Зеленского

Российский диктатор угрожает срывом возможных переговоров с Украиной о "мире", которых и так не предвиделось.

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Путин разошелся на заседании Совбеза РФ / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Российский диктатор Владимир Путин выдал новое заявление на фоне продолжающихся боев в Курской области. В этот раз нелегитимный "президент" страны-агрессора упомянул о мирных переговорах, обидевшись на действия украинского главы Владимира Зеленского.

В понедельник, 12 августа, Путин во время заседания Совбеза в Кремле обвинил Запад якобы в подстрекательстве Украины к наступлению на российскую территорию.

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"Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев выполняет их волю, и руками украинцев Запад с нами воюет… Так вот, судя по всему противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем", - вдруг выдал Путин.

Затем диктатор, нервно покашливая и подергивая бумагу с вопросами, начал психовать, мол, Украина уничтожает российскую гражданскую инфраструктуру.

"Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить?" - начал врать Путин.

Реакция Путина на захват части Курской области - смотрите видео:

Операция в Курской области - последние новости

Как писал Главред, украинские войска наступали в районе города Суджа вдоль автодороги 38К-004, а также южнее и севернее, а теперь их заметили в 22 км юго-восточнее, близ деревни Гирьи, где проходит путь из Суджи на слободу Белая — райцентр Беловского района Курской области.

При этом Украина не подтверждала своего участия в боях в Курской области.

Ранее Bild отмечало, что неожиданная атака на Курскую область стала шоком для российского диктатора Владимира Путина и военного руководства страны-агрессора РФ. Российская армия еще не нашла "рецепта", который позволил бы остановить "украинское наступление".

Запад утверждает, что наступление ВСУ в Курской области РФ происходит лучше, чем ожидалось. Это является поводом говорить об увеличении количества немецких танков Leopard 2 для Сил обороны.

По мнению прессы, целью проведения операции на территории Курской области является дестабилизация ситуации в России, а не аннексия ее территории. А вопрос захвата Курской АЭС напрямую будет зависеть он развития операции в Курске.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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