Еще в июле: как Сырский намекал об операции в Курской области - боец ВСУ

Бои в Курской области не оттянули силы врага с Покровского направления, оккупантов не стало меньше, говорит военный.

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Сырский намекал об операции в Курской области / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский приезжал несколько недель назад на Покровское направление, чтобы наградить бойцов, и сказал о предстоящем наступлении, но бойцы тогда не догадались, что наступление будет под Курском. Об этом рассказал начальник службы связей с общественностью 110-й ОМБР имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач в эфире телемарафона.

Он отметил, что за две недели до начала наступления ВСУ в Курской области было награждение бойцов в Донецкой области.

"Приезжал командующий и говорил: "Ребята, нормально все, держитесь, скоро пойдем в наступление"", - рассказывает Секач. видео дня

По его словам, бойцы, которые воюют на Покровском направлении в Донецкой области, тогда подумали, что речь идет именно об их участке фронта, где они находятся в обороне.

"Мы думали о себе. Какое наступление, когда мы здесь еле держимся. Видите как они хитро сделали. Очень умно сделали и правильно - с противником так надо поступать, надо делать неожиданные шаги. Это очень ударило по престижу России, по ее вооруженным силам - очень много пленных. Это подняло боевой дух у нас, появилась уверенность, что есть порох в пороховницах и еще (врагу - ред.) покажем", - отметил начальник службы связей с общественностью 110-й ОМБР.

Он также отметил, что наши бойцы внимательно наблюдают за ситуацией в Курской области и с надеждой держат "за ребят кулачки, чтобы у них все получилось, что они задумали".

По его словам, наступление в Курской области не оттянуло силы врага с их участка фронта. Оккупантов не стало меньше, а лишь в некоторых случаях уменьшилось количество использования противником FPV-дронов.

"Но общая картинка не изменилась, то есть с нашей стороны противник свои силы не выводил. На участке фронта в районе населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка оккупанты получили (отпор - ред.). И даже стало немножко спокойнее. Противник понимает, что если он здесь заберет резервы, заберет свои силы, то у нас будет время очень хорошо закопаться и тогда на наиболее перспективном для них направлении, они остановятся вообще, поэтому они продолжают здесь штурмовать",- подчеркивает военный.

Рассказывая о боях на Покровском направлении, он отметил, что враг использует очень мало техники.

"Они используют тактику малых групп - по два-три человека перемещаются по посадкам и их очень трудно вычислить даже дронами, потому что два человека в "зеленке" разглядеть очень трудно, да и работать артиллерией по такой мелкой цели - это приведет к большому расходу снарядов. А они просачиваются, накапливаются и штурмуют наши позиции", - добавляет Секач.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Бои в Курской области - что известно

Напомним, российский диктатор Владимир Путин выдал новое заявление на фоне продолжающихся боев в Курской области. На этот раз нелегитимный "президент" страны-агрессора вспомнил о мирных переговорах, обидевшись на действия украинского главы Владимира Зеленского.

Страна-агрессор Россия, чтобы не объявлять состояние войны и предотвратить внутреннюю панику, решила объявить именно контртеррористическую операцию на территории Курской и еще двух областей, сообщили аналитики американского Института изучения войны.

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов сказал, что операция в Курской области имеет потенциал для расширения. Российские военкоры уже активно "болтают" об этой возможности.

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