Западные эксперты согласны, что авиацию необходимо было поставить еще в начале летнего контрнаступления ВСУ 2023 года.

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F-16 уже в Украине / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Запад начал поставку F-16 Украине слишком поздно. ВСУ нуждались в самолетах еще накануне контрнаступления летом 2023 года, согласились опрошенные BILD военные эксперты.

Полковник ВС Австрии Маркус Рейснер отметил, что истребители смогут выполнять миссию по пресечению угроз, исходящих от российских планирующих бомб, но эти машины были поставлены Украине слишком поздно.

"F-16 были действительно необходимы в июне 2023 года, чтобы создать воздушный суверенитет к началу летнего наступления украинских войск", — отметил эксперт. видео дня

С ним согласен и бывший чиновник оперативного штаба Министерства обороны Германии Нико Ланге.

"F-16 поставляются слишком поздно. Вместо того чтобы объявлять обо всём снова и снова и расхваливать себя, партнеры Украины должны поставлять их быстрее", - сказал он в разговоре с BILD.

Ланге считает, что Украине нужно гораздо больше истребителей F-16, чем пообещали поставить западные страны. По мнению эксперта, чтобы значительно повысить эффективность украинской армии, ВВС Украины необходимо около 200 современных истребителей.

"Поставляя F-16, Запад не может стать участником войны. Напротив, иррациональные страхи должны быть наконец преодолены, чтобы мир мог быть восстановлен быстрее", - подчеркнул Ланге.

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

F-16 в Украине - какие самолеты передали и в каком количестве

4 августа президент Владимир Зеленский подтвердил передачу первой партии F-16. Сроки поставок самолетов постоянно сдвигались, в том числе из-за особенностей обучения украинских пилотов и обустройства необходимой инфраструктуры.

Количество переданных истребителей официально не разглашают. Но СМИ пишут о первых 10 поставленных F-16. Также сообщалось, что авиация выполнила первые боевые задачи как воздушная компонента ПВО.

По словам депутата и члена Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, Украине передали F-16 современной модификации с новейшей авионикой, радарами для наведения ракет на цели.

Отдельно изданием Defense Express отмечалось, что на борту наших F-16 есть мощная цифровая станция РЭБ, станция фиксации угрозы о ракетной атаке, а кабина пилота покрыта золотом - это уменьшает радиолокационную заметность истребителей.

В то же время дальнобойные ракеты Запад Украине пока не передавал.

По словам экспертов, F-16 будут бороться прежде всего с крылатыми ракетами и дронами, а также смогут выполнять задания в рамках спецопераций по уничтожению боевой авиации ВКС РФ. В целом, самолеты можно будет применить в три этапа.

Сколько F-16 получит Украина / Инфографика: Главред

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