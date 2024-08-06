УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

F-16 поставляются поздно, Украине надо до 200 самолетов: на Западе выдали откровенное заявление

Яна Ставская
6 августа 2024, 16:31
55
Западные эксперты согласны, что авиацию необходимо было поставить еще в начале летнего контрнаступления ВСУ 2023 года.
f-16. f16, ф16, ф-16
F-16 уже в Украине / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Запад начал поставку F-16 Украине слишком поздно. ВСУ нуждались в самолетах еще накануне контрнаступления летом 2023 года, согласились опрошенные BILD военные эксперты.

Полковник ВС Австрии Маркус Рейснер отметил, что истребители смогут выполнять миссию по пресечению угроз, исходящих от российских планирующих бомб, но эти машины были поставлены Украине слишком поздно.

"F-16 были действительно необходимы в июне 2023 года, чтобы создать воздушный суверенитет к началу летнего наступления украинских войск", — отметил эксперт.

видео дня

С ним согласен и бывший чиновник оперативного штаба Министерства обороны Германии Нико Ланге.

"F-16 поставляются слишком поздно. Вместо того чтобы объявлять обо всём снова и снова и расхваливать себя, партнеры Украины должны поставлять их быстрее", - сказал он в разговоре с BILD.

Ланге считает, что Украине нужно гораздо больше истребителей F-16, чем пообещали поставить западные страны. По мнению эксперта, чтобы значительно повысить эффективность украинской армии, ВВС Украины необходимо около 200 современных истребителей.

"Поставляя F-16, Запад не может стать участником войны. Напротив, иррациональные страхи должны быть наконец преодолены, чтобы мир мог быть восстановлен быстрее", - подчеркнул Ланге.

Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

F-16 в Украине - какие самолеты передали и в каком количестве

4 августа президент Владимир Зеленский подтвердил передачу первой партии F-16. Сроки поставок самолетов постоянно сдвигались, в том числе из-за особенностей обучения украинских пилотов и обустройства необходимой инфраструктуры.

Количество переданных истребителей официально не разглашают. Но СМИ пишут о первых 10 поставленных F-16. Также сообщалось, что авиация выполнила первые боевые задачи как воздушная компонента ПВО.

По словам депутата и члена Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, Украине передали F-16 современной модификации с новейшей авионикой, радарами для наведения ракет на цели.

Отдельно изданием Defense Express отмечалось, что на борту наших F-16 есть мощная цифровая станция РЭБ, станция фиксации угрозы о ракетной атаке, а кабина пилота покрыта золотом - это уменьшает радиолокационную заметность истребителей.

В то же время дальнобойные ракеты Запад Украине пока не передавал.

По словам экспертов, F-16 будут бороться прежде всего с крылатыми ракетами и дронами, а также смогут выполнять задания в рамках спецопераций по уничтожению боевой авиации ВКС РФ. В целом, самолеты можно будет применить в три этапа.

Сколько F-16 получит Украина, F-16, инфографика
Сколько F-16 получит Украина / Инфографика: Главред

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Германии ВСУ военная помощь F-16 война России и Украины
Реклама

Главное за день

Несколько серий мощных взрывов: россияне атаковали Сумы ракетами и КАБами

Несколько серий мощных взрывов: россияне атаковали Сумы ракетами и КАБами

15:53 Украина
Украина наращивает объемы производства ракет: подробности Ставки Зеленского

Украина наращивает объемы производства ракет: подробности Ставки Зеленского

15:41 Украина
Отключать свет будут не у всех: стало известно, для кого не будут действовать графики

Отключать свет будут не у всех: стало известно, для кого не будут действовать графики

15:31 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Какой регион потрясет : в Украине ожидается землетрясение 5795

Какой регион "потрясет": в Украине ожидается землетрясение

Внезапно умер известный народный артист Украины - первые детали 4448

Внезапно умер известный народный артист Украины - первые детали

Максим Галкин публично унизил Аллу Пугачеву - что вытворил юморист 4179

Максим Галкин публично унизил Аллу Пугачеву - что вытворил юморист

Украина опубликовала жесткое заявление в адрес Мали и предупредила о последствиях 3677

Украина опубликовала жесткое заявление в адрес Мали и предупредила о последствиях

Последние новости

16:53

Дочь по плечо отцу: Киркоров показал взрослых детей

16:31

Партнеры настаивают снизить призывной возраст: в ВР сказали, пойдут ли 18-летние воевать

16:31

F-16 поставляются поздно, Украине надо до 200 самолетов: на Западе выдали откровенное заявление

16:19

Порошенко продвигает закон о выезде за границу депутатов и чиновников, чтобы те могли посещать свои семьи в Европе – эксперт

16:05

"Новое содержание": Мария Яремчук впервые заговорила про крошку-сына

Трамп не уступит Путину территории Украины, в этом году переговоров не будет – МорозовТрамп не уступит Путину территории Украины, в этом году переговоров не будет – Морозов
15:53

Что положить в бачок унитаза для запаха: 6 средств, которые найдутся в доме

15:53

Несколько серий мощных взрывов: россияне атаковали Сумы ракетами и КАБами

15:49

В ЕС дали "зеленый свет" траншу макрофина на 4,2 млрд евро для Украины

15:49

Зачем сыпать в унитаз стиральный порошок - решит проблему моментально

Реклама
15:45

Это уже не РДК: новый прорыв границы РФ сразу в двух областяхФото

15:44

Россияне "запланировали" концерт Пугачевой и смешно опозорились

15:41

Украина наращивает объемы производства ракет: подробности Ставки Зеленского

15:31

Отключать свет будут не у всех: стало известно, для кого не будут действовать графики

14:54

Переломы, ожоги, зашитое лицо: звезда "Слуги народа" серьезно ранен на фронте

14:50

У Путина прокомментировали возможность переговоров на основе формулы Зеленского

14:47

Большинство даже не догадывается: можно ли мыть посуду хозяйственным мыломВидео

14:06

Как отмыть стекло духовки от жира - копеечное средство, которое есть дома

14:00

Возвращается к жизни: врачам удалось чудом поставить Розового на ноги

13:28

Россия атаковала поликлинику в центре Харькова: Синегубов показал последствия удараФото

13:27

Будете всю зиму варить борщ в два счета: гениальный рецепт заправки к борщуВидео

Реклама
13:17

Трамп хочет провести переговоры Зеленского и Путина: "хорошо знаю их обоих"

12:45

Сильная жара вернется в Украину: синоптик назвала дату

12:41

Гороскоп на завтра 7 августа: Девам - большая возможность, Весам - перемены

12:29

Штурмы РФ заканчиваются провалом: офицер о ситуации на Покровском направлении

12:26

Спасет любую вещь: как убрать ворс с одежды во время стирки

12:16

"Хочу поблагодарить свою душу": дочь Натальи Могилевской довела всех до слез

12:00

Путин "длинным рублем" гонит всех на войну: как Кремль пытается решить большую проблему

11:57

"ВСУ под угрозой окружения": Згурец заявил о сложной ситуации под Торецком

11:42

"Вы - никто": Узелков сделал странное заявление

11:32

Поддержка Украины будет усиливаться, но есть три "но": политолог раскрыл деталиВидео

11:31

Положит конец террору: политолог оценил шансы Украины на поддержку после выборов в США

11:29

Какой будет погода в Украине осенью 2024: появился первый прогноз синоптика

11:12

Китайский гороскоп на завтра 7 августа: Лошадям - провал, Обезьянам - обида и стресс

11:00

"Агрессивное" звездообразование может поглотить Землю: астрономы бьют тревогу

10:54

Церковный праздник 7 августа: что запрещено делать после Яблочного Спаса

10:31

Отказ от титула: всплыла правда о проблемах Кейт Миддлтон - СМИ

10:25

Иран готовится к войне с Израилем: в NYT раскрыли, какую роль играет Россия

10:22

Белый дом сказал "нет": Украина имела шанс взорвать лучшие военные самолеты РФ

10:20

F-16 уже в Украине: что известно об истребителях и как они помогут ВСУ

10:12

РФ атаковала жилой квартал в центре Харькова: под ударом здание поликлиники

Реклама
10:02

Почему нельзя заворачивать сыр в пищевую пленку

09:18

Оккупанты вплотную к городу: ситуация в Торецке усложнилась, продолжается эвакуация

09:12

Путинист Тарзан наплевал на маму Наташи Королевой - что произошло

08:38

РФ атаковала Киевщину "Искандерами": что известно о последствиях удара

08:33

После передачи Украине F-16: в Госдепе США объяснили позицию по ударам по РФ

08:10

Каковы планы Путина на войну в ближайшие месяцымнение

07:59

Сообщил лично: у "крымнашиста" Игоря Николаева пополнение в семье

07:59

Две области РФ атаковали дроны: гремели взрывы, вспыхнули пожары

07:10

Надо переложить одну спичку, чтобы найти разгадку: лишь единицы успеют за 7 секунд

06:59

Буданов планировал операцию против "вагнеровцев" в Мали с 2023 года - The Times

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять