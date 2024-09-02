Роботы будут разминировать Украину: Хорватия передает уникальные системы

Хорватия передаст Украине уникальные роботизированные системы, чтобы разминировать украинские территории.

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Хорватия передает Украине средства для разминирования / коллаж: Главред, фото: Википедия, Facebook Вернись живым

Хорватия собирается передать Украине уникальные роботизированные системы для разминирования DOK-ING MV-4. Об этом сообщает Укринформ.

Во время конференции, которая проходила в Праге, сертификат передали представителям украинской стороны вице-премьер-министр и министр обороны Республики Хорватия Иван Анушич и руководители компании-производителя прямо на подиуме.

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Как сказал Анушич, около 26% территории Украины загрязнены минами и другими взрывоопасными устройствами, поэтому процесс разминирования займет достаточно много времени и государству необходима международная поддержка.

"Разминирование - огромная задача, и международная поддержка здесь очень нужна. Украина не одна, мы будем работать вместе столько, сколько надо", - сказал глава хорватского Минобороны.

Кроме того, он рассказал о донорской конференции, которую провели в 2023 году и о сборе средств. Тогда было собрано почти полмиллиарда долларов для Украины.

"Это добавит к успеху восстановления, ведь гуманитарное разминирование является предпосылкой восстановления, развития экономики и возвращения людей в свои дома", - добавил Анушич.

Стоит сказать, что компания DOK-ING была основана еще тридцать лет назад, когда Хорватия воевала за свою независимость и после войны ее территория нуждалась в очистке. Несмотря на то, что Хорватия уже давно работает над разминированием, полностью очистить территорию планируется только к 2026 году.

Разминирование Украины - последние новости

Напомним, летом специалисты Румынии, Болгарии и Турции начали совместную операцию по разминированию акватории Черного моря для надежного и безопасного экспорта зерна из Украины.

Напомним, у представителей НАТО возникли подозрения о причастности России к минированию критически важной подводной инфраструктуры Европейского Союза в Северном море.

Также стало известно, что в то время, как саперы Украины и всего цивилизованного мира имеют необходимое оборудование для разминирования местности, оккупанты ходят на такие задачи с палкой и пластиковой бутылкой.

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