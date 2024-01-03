Разминирование Черного моря: ВМС Украины озвучили сроки

ВМС Вооруженных сил Украины готовят операцию по разминированию акваторий Черного и Азовского морей.

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ВМС планируют масштабную операцию по разминированию украинских морей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook Дмитрий Плетенчук

Военно-морские силы Украины готовятся к масштабной операции по разминированию акваторий Азовского и Черного морей. Разминирование может занять около полугода. Об этом сообщил спикер ВМС Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Планируем операцию по разминированию акваторий Черного и Азовского морей. Сейчас создан штаб, сама операция планируется. По результатам ее планирования мы можем отметить, что разминирование морских путей коммуникации продлится три-пять месяцев", - сказал Плетенчук.

По его словам, глобальная операция по разминированию может длиться несколько лет, поскольку ВМС натыкаются на различные остатки оружия, включая те, которые использовались во время мировых войн. Также спикер подчеркнул, что для разминирования моря используют специальные дроны и происходит взаимодействие с международными партнерами.

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"Мы в постоянном диалоге с нашими иностранными партнерами по этому вопросу и работа в этом направлении продолжается постоянно - как и обучение, как и приобретение опыта, как и сам процесс", - добавил представитель ВМС.

Разминирование Украины

Напомним, правительство Австрии анонсировало финансирование оборудования для разминирования в Украине на 2 млн евро. Канцлер Карл Нехаммер заявил о выделении этой суммы в Международный трастовый фонд для закупки необходимого оборудования.

Также актер Миша Коллинз, известный ролью в сериале "Сверхъестественное", поддерживает украинскую культуру и стал амбасадором платформы United24 в направлении гуманитарного разминирования в Украине. Он активно использует свои социальные сети для сбора средств на очистку страны от снарядов.

Кроме этого, при освобождении Работиного в Запорожской области главной движущей силой стали украинские саперы. Они расчищали пути для техники и пехоты, сталкиваясь с масштабными минными полями оккупантов. Враг использовал различные мины и ловушки, пытаясь создать препятствия для украинских войск.

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