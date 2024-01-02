Применили 'маневр Жукова': аналитики рассказали о боях на левом берегу Днепра

Как отмечают аналитики, россияне использовали пехоту для разминирования и дальнейшего наступления в районе Крынок на левом берегу Херсонской области.

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Россияне использовали "маневр Жукова" для продвижения через минные поля / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, Facebook / Михаил Федоров

В течение 10 недель десятки тысяч российских войск пытаются, но безуспешно, вытеснить несколько сотен украинских морских пехотинцев, удерживающих плацдарм в Крынках, на левом берегу Днепра на юге Украины, который в основном контролируется Россией. Об этом говорится в матерале Forbes.

Как отмечают журналисты, западные СМИ освещали битву под крынками как "самоубийственную миссию" для морских пехотинцев. Но именно русские сотнями погибают в обреченных атаках из-за минных полей вокруг этого рыбацкого поселка и прилегающих лесных посадок.

Аналитики отмечают, что Украине, удалось достичь локального преимущества в артиллерии и беспилотниках на этом направлении фронта. Силы обороны Украины приземляют российские беспилотники с помощью радиопомех, а затем запускают свои собственные беспилотники для охоты на российские гаубицы и ракетные установки.

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"Российские атаки продолжают наносить тяжелые удары по Крынкам. Некоторые из них прошли через лес и закрепились в городе, но украинская артиллерия взорвала обломки домов, которые они заняли - и Украина восстановила все свои оборонительные рубежи", - написал аналитик Дональд Хилл в информационном бюллетене своего коллеги Тома Купера 1 января.

Одна из недавних атак - возможно, та же, о которой упоминал Хилл - была самой ужасной для блогера из отдельного воздушно-десантного корпуса России. Дональд Хилл приводит слова российского блогера, который отмечает, что несмотря на погодные условия, украинские силы имели тактическое преимущество в артиллерии.

"Был получен приказ уничтожить врага дерзким маневром Жукова, как и 80 лет назад", - добавил блогер, имея в виду российского генерала Георгия Жукова, который стал печально известным - справедливо или нет-из-за заявлений, что он разминировал немецкие минные поля, приказывая своим солдатам просто ... идти по ним", - указывает аналитик.

По словам Хилла, украинцы минируют поля вокруг Крынок под покровом темноты.

"Украинские беспилотники ночью минируют дороги и выводят из строя грузовики и легковые автомобили. Утром, прежде чем транспортные средства могут быть восстановлены, беспилотники добивают их, сбрасывая боеприпасы. В результате недавней атаки в стиле Жукова из-за засеянных минами полей российская 104-я десантно - штурмовая дивизия "потеряла уникальных специалистов, - пишет блогер, - но ситуация на поле боя не изменилась".

В материлале отмечается, что с каждым неудачным штурмом российские потери растут, способствуя большему преимуществу Украины в том, что превращается в долговременную войну на истощение.

"С 14 октября россияне потеряли 143 единицы тяжелой техники в районе Крынок, в то время как украинцы потеряли 25", - резюмировали аналитики.

Боевые действия на левом берегу Херсонщины

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне имеют преимущество в количестве войск на временно оккупированном левом берегу Херсонской области, однако Вооруженные Силы Украины имеют преимущество в мотивации. Об этом рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец отметил, что плацдарм на Левобережье Херсонщины имеет большое значение для Вооруженных сил Украины на оперативно-тактическом уровне.

Российские войска на левом берегу Херсонщины продолжают пытаться давить на украинские позиции и проводить штурмы. Однако погодные условия затрудняют их попытки, которые часто заканчиваются неудачей.

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