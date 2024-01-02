УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Применили "маневр Жукова": аналитики рассказали о боях на левом берегу Днепра

Юрий Берендий
2 января 2024, 16:17
Как отмечают аналитики, россияне использовали пехоту для разминирования и дальнейшего наступления в районе Крынок на левом берегу Херсонской области.
Применили 'маневр Жукова': аналитики рассказали о боях на левом берегу Днепра
Россияне использовали "маневр Жукова" для продвижения через минные поля / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, Facebook / Михаил Федоров

В течение 10 недель десятки тысяч российских войск пытаются, но безуспешно, вытеснить несколько сотен украинских морских пехотинцев, удерживающих плацдарм в Крынках, на левом берегу Днепра на юге Украины, который в основном контролируется Россией. Об этом говорится в матерале Forbes.

Как отмечают журналисты, западные СМИ освещали битву под крынками как "самоубийственную миссию" для морских пехотинцев. Но именно русские сотнями погибают в обреченных атаках из-за минных полей вокруг этого рыбацкого поселка и прилегающих лесных посадок.

Аналитики отмечают, что Украине, удалось достичь локального преимущества в артиллерии и беспилотниках на этом направлении фронта. Силы обороны Украины приземляют российские беспилотники с помощью радиопомех, а затем запускают свои собственные беспилотники для охоты на российские гаубицы и ракетные установки.

видео дня

"Российские атаки продолжают наносить тяжелые удары по Крынкам. Некоторые из них прошли через лес и закрепились в городе, но украинская артиллерия взорвала обломки домов, которые они заняли - и Украина восстановила все свои оборонительные рубежи", - написал аналитик Дональд Хилл в информационном бюллетене своего коллеги Тома Купера 1 января.

Одна из недавних атак - возможно, та же, о которой упоминал Хилл - была самой ужасной для блогера из отдельного воздушно-десантного корпуса России. Дональд Хилл приводит слова российского блогера, который отмечает, что несмотря на погодные условия, украинские силы имели тактическое преимущество в артиллерии.

"Был получен приказ уничтожить врага дерзким маневром Жукова, как и 80 лет назад", - добавил блогер, имея в виду российского генерала Георгия Жукова, который стал печально известным - справедливо или нет-из-за заявлений, что он разминировал немецкие минные поля, приказывая своим солдатам просто ... идти по ним", - указывает аналитик.

По словам Хилла, украинцы минируют поля вокруг Крынок под покровом темноты.

"Украинские беспилотники ночью минируют дороги и выводят из строя грузовики и легковые автомобили. Утром, прежде чем транспортные средства могут быть восстановлены, беспилотники добивают их, сбрасывая боеприпасы. В результате недавней атаки в стиле Жукова из-за засеянных минами полей российская 104-я десантно - штурмовая дивизия "потеряла уникальных специалистов, - пишет блогер, - но ситуация на поле боя не изменилась".

В материлале отмечается, что с каждым неудачным штурмом российские потери растут, способствуя большему преимуществу Украины в том, что превращается в долговременную войну на истощение.

"С 14 октября россияне потеряли 143 единицы тяжелой техники в районе Крынок, в то время как украинцы потеряли 25", - резюмировали аналитики.

Боевые действия на левом берегу Херсонщины

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне имеют преимущество в количестве войск на временно оккупированном левом берегу Херсонской области, однако Вооруженные Силы Украины имеют преимущество в мотивации. Об этом рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец отметил, что плацдарм на Левобережье Херсонщины имеет большое значение для Вооруженных сил Украины на оперативно-тактическом уровне.

Российские войска на левом берегу Херсонщины продолжают пытаться давить на украинские позиции и проводить штурмы. Однако погодные условия затрудняют их попытки, которые часто заканчиваются неудачей.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Херсона
Реклама

Главное за день

В Раде "дали заднюю": обещают "компромиссный" проект о мобилизации вместо скандального варианта

В Раде "дали заднюю": обещают "компромиссный" проект о мобилизации вместо скандального варианта

16:35 Украина
Россия потратила на обстрел Украины 2 января около 620 млн долларов - Forbes

Россия потратила на обстрел Украины 2 января около 620 млн долларов - Forbes

16:21 Украина
Применили "маневр Жукова": аналитики рассказали о боях на левом берегу Днепра

Применили "маневр Жукова": аналитики рассказали о боях на левом берегу Днепра

16:17 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:39

На блокпостах в Киеве будут "ловить" уклонистов": в ТЦК подтвердили решение

16:35

В Раде "дали заднюю": обещают "компромиссный" проект о мобилизации вместо скандального варианта

16:21

Россия потратила на обстрел Украины 2 января около 620 млн долларов - Forbes

16:21

Нельзя 3 января нарушать 5 запретов, чтобы не началась "черная" полоса - приметы

16:17

Применили "маневр Жукова": аналитики рассказали о боях на левом берегу Днепра

Ракетный удар РФ: в Киеве горит многоэтажка, десятки пострадавших, есть жертваРакетный удар РФ: в Киеве горит многоэтажка, десятки пострадавших, есть жертва
16:10

Всего за неделю РФ может сформировать силы для нового наступления: под угрозой одна область

16:10

Почему РФ выпустила по Киеву 10 ракет "Кинжал", а не 12мнение

15:59

Похолодание отменяется: синоптик удивила новым прогнозом погоды в Украине

15:46

"Не было времени среагировать на их уничтожение": в ВСУ раскрыли тактику россиян во время атаки

Реклама
15:36

Всё летит в заданную цель: в ВСУ рассказали, зачем россияне бьют по гражданским

15:33

Россияне открыли огонь по своему фрегату "Адмирал Макаров" с берега Крыма - СМИ

15:32

Наталка Денисенко душевно показала, как провела праздники с мужем-воином

15:27

Не долетевшая до Украины Х-101 убила и ранила десятки россиян: в Сети узнали детали

15:09

Россия могла запустить 12 "Кинжалов", но запустила 10: раскрыт важный нюанс

14:55

Во время массированной атаки РФ в Киеве погибла украинская футболистка

14:44

В эти часы дня кофе пить категорически нельзя: врач назвала неожиданную причину

14:42

Тарас Березовец. Массированная ракетная атака на Украину: главноеВидеоблоги

14:30

"Кинжалы" проходят: эксперт спрогнозировал цели и пик новых ракетных ударов РФ

14:27

Сверху молот, снизу - серп: Королева с Тарзаном новогодне поностальгировали по СССР

14:26

Как быстро удалить пятна вина с ковра: будет как новый

Реклама
14:25

Разрушен целый подъезд: оккупанты ударили из авиации по Орехову

14:15

"Мисс Украина Вселенная" в кружевах феерично отметила новый год в дорогущем Куршевеле

14:08

Мурат Налчаджиоглу познакомил дочь от Ани Лорак с новой пассией

13:55

К чему синица стучится в окно: почему это может означать как беду, так и приятные новости

13:48

Украина успешно отразила самую масштабную в мире комбинированную атаку - эксперт

13:44

Как выбрать манго и как его есть: что делать, чтобы не попасть впросак с фруктом

13:23

Невероятная история спасения: бойца ВСУ вытащили из плена РФ с помощью дронаВидео

12:53

"У РФ есть запас ракет": эксперт рассказал о новых массированных атаках по Украине

12:43

"РФ ответит за каждую забранную жизнь": Зеленский отреагировал на массированную атакуФотоВидео

12:29

Китайский гороскоп на 3 января 2024: Быку - раздражение, Дракону - новые отношения

12:27

В Белгороде взрывы ракет ПВО РФ: обломки ударили по жилым домам, есть раненыеВидео

12:20

Кастрюля имеет значение: в какой посуде получается самая вкусная картошка

12:16

Группа байкеров напала на звезду "Беверли Хиллз"Видео

12:02

"Крайне неприятное событие": подполковник о последствиях, если Запад остановит помощь Украине

11:34

5 продуктов, которые нельзя есть перед сном

11:34

Силы ПВО сбили 10 "Кинжалов", 62 крылатые ракеты и 35 "Шахедов" - ЗалужныйФото

11:28

Наталья Могилевская раскрыла имена дочерей и намекнула на замужествоВидео

11:18

Не по плану: вражеская ракета разнесла целую улицу в России

11:08

Ракетный удар РФ по Киеву и Харькову: ранены 92 человека, четыре — погиблиФотоВидео

11:07

Церковный праздник 3 января: не желайте никому здоровья и счастья в этот день

Реклама
11:05

Из-за обстрелов РФ остались без света 250 тысяч человек - "Укрэнерго"

11:04

Это популярное мятное печенье с чизкейков внутри взорвало TikTok: готовим лучшую выпечка к чаю

11:02

Данилов об ударе РФ по Украине: "Похороним путинское фашистское образование"

10:43

Удар РФ по Киеву: силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов"

10:36

Пожары в жилых домах и пострадавшие: в МВД озвучили детали вражеской атаки по Киевщине

10:26

Ракеты шли после дронов: в ВСУ раскрыли, чем и как РФ ударила по Украине

09:56

Гороскоп на январь 2024: Львам пора наводить порядок, Девам - избавление от рутины

09:51

У Зеленского прояснили вопрос насчет переговоров с РФ в случае ликвидации Путина

09:49

27 пострадавших в больнице, один человек погиб: результаты ракетной атаки по Киеву

09:27

Россия рекордно бьет по Киеву "Кинжалами": их практически невозможно сбить

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять