'Возьмем мотивацией': Гуменюк заинтриговала, как ВСУ будут освобождать оккупированную Херсонщину

Хотя численность российских войск превышает украинскую, Вооруженные Силы Украины обладают весомым преимуществом - мотивацией.

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ВСУ "возьмут мотивацией" при освобождении левого берега Днепра / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины

Ситуация на временно оккупированном левом берегу Херсонской области является сложной, поскольку российские войска там превышают по численности украинские. Но ВСУ имеют преимущество в мотивации. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Радио Свобода.

По словам Гуменюк, в условиях содержания плацдарма на левом берегу, где мосты разрушены и поддержки оккупантов нет, военная мотивация имеет важное значение. Она сравнила возможное наступление на правобережье Херсонщины с "миссией самоубийцы", указывая на сложность и риски оккупантов.

"Вот это - миссия самоубийцы, однозначно. Потому что правый берег - и выше левого, и мосты разрушены. И поддержки там оккупанты никакой не имеют. На левом берегу ситуация сложная именно из-за того, что оккупационное войско там в большом объеме. Действительно, их там больше нас. Но мы возьмем мотивацией", - сказала она. видео дня

Гуменюк также подчеркнула, что присутствие украинских войск на левом берегу имеет большое значение для моральной поддержки местного населения, которое находится в оккупации уже в течение длительного периода. Она отметила, что это является мощным психологическим сигналом для жителей оккупированных территорий, ожидающих освобождения.

"Во-первых, это очень мощный психологический момент для населения временно оккупированных территорий. Люди находятся уже почти два года в оккупации и у них нет другого, более мощного сигнала о том, что к ним придут, их освободят, чем присутствие наших войск на левом берегу. Также это очень мощный психологический момент и для оккупационных войск. Они действительно в очень таком непростом состоянии, когда понимают команду идти и штурмовать наши позиции", - добавила Гуменюк.

Также она отметила, что присутствие ВСУ на левом берегу Днепра влияет на моральное состояние оккупационных войск.

Ситуация на левом берегу Днепра

Напомним, украинский плацдарм на Левобережье Херсонщины имеет стратегическое значение для ВСУ. Активность украинских войск заставила противника удерживать значительные военные силы в этом районе.

Как сообщал Главред, глава пресс-центра обороны юга, Наталья Гуменюк, отметила, что упоминания Путина о "уничтожение" украинской армии в поселке Крынки на самом деле свидетельствуют об обратной ситуации. Если россияне начинают рассказывать об "успехах", это фактически показывает, что на самом деле положение является обратным.

Также Оккупанты на Левобережье Херсонской области сконцентрировали значительные военные силы и технику. Но Вооруженные Силы Украины продолжают эффективно удерживать свои позиции, при поддержке артиллерии, аэроразведки и беспилотников.

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