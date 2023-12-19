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"Эта война надолго": командир "Азова" обратился к украинцам с важным заявлением

Алёна Воронина
19 декабря 2023, 09:25
Прокопенко призвал украинцев снять розовые очки, ведь эта война может затянуться на годы.
Денис Прокопенко, украинские военные
Командир " Азова "обратился к украинцам с важным заявлением/ коллаж: Главред, фото: Facebook пресс-служба полка "Азов", командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины

Страна-агрессор Россия не собирается отказываться от Украины, поэтому эта война может затянуться надолго – она может длиться еще годами.

Любые "перемирие" или "договоренности" не пойдут на пользу Украине, ведь это будет очередной тайм-аутом для врага с целью накопить ресурсы для дальнейшего наступления. Об этом заявил командир бригады Нацгвардии "Азов" подполковник Денис Прокопенко ("Редис").

Он отмечает, что украинцы не должны становиться равнодушными и безынициативными, а должны продолжать и дальше бороться против врага. Прокопенко выразил убеждение, что страна-оккупант РФ никогда не откажется от своих геополитических целей и не отпустит Украину из своей сферы влияния. По его словам, война будет продолжаться до тех пор, пока мы будем способны вести сопротивление.

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"Любые "перемирия" или "договоренности" – будут очередным тайм-аутом для врага, с целью накопить ресурсы для дальнейшего наступления. Поэтому наша способность в критический момент мобилизовать все необходимые ресурсы и работать на грани сверхчеловеческих способностей не должна постепенно перерастать в равнодушие и безынициативную стабильность", – написал Прокопенко в Facebook.

При этом он выразил убеждение, что сейчас многие люди в Украине и за рубежом до сих пор "отказываются воспринимать безжалостную реальность такой, какая она есть". По его словам, война может длиться годами, и от каждого из нас зависит, что именно мы делаем каждый день, чтобы приблизить победу.

Прокопенко призвал сделать "сознательный выбор: взять в руки оружие, пополнив ряды военных, или стать для армии надежным тылом, работающим на поддержание обороноспособности страны".

"Мы не знаем точного дня, месяца или года, когда мы одержим победу и сможем вернуться к нашим семьям. Но мы уверены в том, что сколько бы ни длилась война, рядом с нами надежные собратья, в наших сердцах любовь к Родине, а в руках – оружие. И все это не позволит нам отступить: ни сегодня, ни через год или десять лет", – подчеркнул он.

Война в Украине

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что россияне имеют незначительные успехи возле Клещиевки и Андреевки. Оккупанты продолжают наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но продвинуться им не удалось.

Напомним, ранее командующий ВС Латвии заявил, что РФ не собирается заканчивать войну в Украине и назвал причину. Боевые действия не будут заморожены, пока у России есть возможность мобилизовать своих жителей на фронт, сказал он.

Также ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний сделал прогноз на 2024 год. Россия способна призвать на фронт миллион человек, но у Украины есть один вариант, считает Загородний.

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война в Украине Азов вторжение России Денис Прокопенко
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