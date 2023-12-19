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Сегодня Зеленский даст большую пресс-конференцию: что о ней известно

Анна Ярославская
19 декабря 2023, 07:19
О времени и месте проведения мероприятия не сообщается в целях безопасности.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский сегодня даст большую пресс-конференцию / Фото: president.gov.ua

Во вторник, 19 декабря, состоится итоговая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.

О времени и месте проведения мероприятия не сообщается в целях безопасности. Эту информацию журналисты получат в письме с подтверждением аккредитации, сообщили в Офисе президента.

Напомним, Зеленский давал большую пресс-конференцию 24 февраля 2023 года, в годовщину вторжения России в Украину. Тогда он выражал надежду, что через год в Украине уже не будет войны.

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Как сообщал Главред, недавно Зеленский заявил, что без помощи международных партнеров Украине придется противостоять российским оккупантам самостоятельно.

Также президент назвал "абсолютным безумием" возможность того, что Украина уступит свою территорию российским оккупантам ради заключения мира.

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