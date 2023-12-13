"Абсолютное безумие": Зеленский ответил, отдаст ли Украина территорию ради мира

Дело не только в территориях, но и в людях, которые там живут, сказал президент.

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Зеленский в США назвал "абсолютным безумием" идею уступить территорию ради мира / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

Президент Владимир Зеленский назвал "абсолютным безумием" возможность того, что Украина уступит свою территорию российским оккупантам ради заключения мира. Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции в Вашингтоне по итогам закрытой встречи с президентом Джо Байденом.

Зеленский удивился, как может Украина просто отдать свои территории. По его словам, дело не только в земле, но и в людях, которые там живут.

"Это абсолютное безумие [отдать территории агрессору РФ, - ред.]. Мы часто вспоминаем Бога, и это точно не по-христиански. Там живут наши люди, семьи, там дети. И все это часть украинского общества. Мы говорим о живых людях, над ними издеваются, их насилуют, их убивали. И мы это прекрасно знаем. Вопрос же не только в земле, вопрос в живых людях, их судьбах. Вопрос в этих семьях, их детях", - сказал президент. видео дня

Он добавил, что не знает, кто об этом говорит, но у него к ним один вопрос: "Готовы ли они отдать своих детей в руки террористов?".

Визит Зеленского в США

Президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на фоне задержки решения вопроса о выделении Украине большого пакета военной помощи. Как заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер, встреча Зеленского с законодателями на Капитолийском холме оказалась "очень продуктивной".

Президент Украины также встретился с президентом США в Овальном кабинете Белого дома. Джо Байден подписал документ о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 200 миллионов долларов.

Лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл исключил утверждение военной помощи Украине до Рождества. По его словам, это "практически невозможно". Макконнелл призвал Байдена более активно участвовать в переговорах, которые зашли в тупик.

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