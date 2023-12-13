"Абсолютное безумие": Зеленский ответил, отдаст ли Украина территорию ради мира

Президент Владимир Зеленский назвал "абсолютным безумием" возможность того, что Украина уступит свою территорию российским оккупантам ради заключения мира. Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции в Вашингтоне по итогам закрытой встречи с президентом Джо Байденом.
Зеленский удивился, как может Украина просто отдать свои территории. По его словам, дело не только в земле, но и в людях, которые там живут.
"Это абсолютное безумие [отдать территории агрессору РФ, - ред.]. Мы часто вспоминаем Бога, и это точно не по-христиански. Там живут наши люди, семьи, там дети. И все это часть украинского общества. Мы говорим о живых людях, над ними издеваются, их насилуют, их убивали. И мы это прекрасно знаем. Вопрос же не только в земле, вопрос в живых людях, их судьбах. Вопрос в этих семьях, их детях", - сказал президент.видео дня
Он добавил, что не знает, кто об этом говорит, но у него к ним один вопрос: "Готовы ли они отдать своих детей в руки террористов?".
Визит Зеленского в США
Президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на фоне задержки решения вопроса о выделении Украине большого пакета военной помощи. Как заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер, встреча Зеленского с законодателями на Капитолийском холме оказалась "очень продуктивной".
Президент Украины также встретился с президентом США в Овальном кабинете Белого дома. Джо Байден подписал документ о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 200 миллионов долларов.
Лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл исключил утверждение военной помощи Украине до Рождества. По его словам, это "практически невозможно". Макконнелл призвал Байдена более активно участвовать в переговорах, которые зашли в тупик.
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