Россияне имеют незначительные успехи возле Клещиевки и Андреевки: в ISW раскрыли детали

Оккупанты продолжают наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

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Войска РФ наступают на Купянском направлении / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, 43 отдельная механизированная бригада

Российские войска не останавливают наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Однако, 18 декабря оккупантам не удалось продвинуться вперед. Вблизи Клещиевки но Андреевки российские силы преуспели. Об этом говорится в отчете ISW.

По сообщению украинского Генерального штаба, украинские войска отбили атаки российских сил на северо-востоке и востоке от Купянска возле Синьковки и на востоке от Петропавловки. Также отражены наступления оккупантов к северо-западу от Кременной вблизи Макеевки, к западу от Кременной возле Тернов и к югу от Кременной вблизи Спорное.

Глава Луганской областной военной администрации, Артем Лысогор, сообщил о сосредоточении российских обстрелов на Макеевке и о тяжелых боях под Тернами.

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Российские пропагандисты утверждают, что войска оккупантов пытаются прорвать украинскую оборону в районе Синьковки и Серебрянского леса к югу от Кременной, но украинские силы контратакуют. Бои также продолжаются возле Ивановки.

Отчет также указывает на то, что российские войска успешно атаковали вблизи Клещиевки и Андреевки.

В то же время российские силы продолжают наземные атаки на западе Запорожской области, но не достигли продвижения. В отчете также указано, что 18 декабря украинские силы неудачно провели наземные атаки на Западе Запорожской области, по словам российских источников.

Война в Украине

Напомним, на Купянском направлении оккупанты сконцентрировали 1000 танков из общего количества 3000, которые перебросили в Украину. По словам майора запаса Национальной гвардии Украины Алексея Гетьмана, в результате четвертой волны наступления у врага нет значительных продвижений.

Также россияне длительное время пытаются захватить Авдеевку. Несмотря на временное уменьшение интенсивности их наступательных действий из-за непогоды, украинские защитники ожидают возможного усиления вражеских атак.

Кроме этого, оккупационные войска России несут значительные потери в войне против Украины. Но у них есть резервы для продолжения наступательных действий. Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо отметил, что у врага действует военно-промышленный комплекс и на их складах сохраняется большое количество вооружений.

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