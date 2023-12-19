УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россияне имеют незначительные успехи возле Клещиевки и Андреевки: в ISW раскрыли детали

Руслана Заклинская
19 декабря 2023, 08:15
Оккупанты продолжают наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.
Россияне имеют незначительные успехи возле Клещиевки и Андреевки: в ISW раскрыли детали
Войска РФ наступают на Купянском направлении / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, 43 отдельная механизированная бригада

Российские войска не останавливают наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Однако, 18 декабря оккупантам не удалось продвинуться вперед. Вблизи Клещиевки но Андреевки российские силы преуспели. Об этом говорится в отчете ISW.

По сообщению украинского Генерального штаба, украинские войска отбили атаки российских сил на северо-востоке и востоке от Купянска возле Синьковки и на востоке от Петропавловки. Также отражены наступления оккупантов к северо-западу от Кременной вблизи Макеевки, к западу от Кременной возле Тернов и к югу от Кременной вблизи Спорное.

Глава Луганской областной военной администрации, Артем Лысогор, сообщил о сосредоточении российских обстрелов на Макеевке и о тяжелых боях под Тернами.

видео дня

Российские пропагандисты утверждают, что войска оккупантов пытаются прорвать украинскую оборону в районе Синьковки и Серебрянского леса к югу от Кременной, но украинские силы контратакуют. Бои также продолжаются возле Ивановки.

Отчет также указывает на то, что российские войска успешно атаковали вблизи Клещиевки и Андреевки.

В то же время российские силы продолжают наземные атаки на западе Запорожской области, но не достигли продвижения. В отчете также указано, что 18 декабря украинские силы неудачно провели наземные атаки на Западе Запорожской области, по словам российских источников.

Война в Украине

Напомним, на Купянском направлении оккупанты сконцентрировали 1000 танков из общего количества 3000, которые перебросили в Украину. По словам майора запаса Национальной гвардии Украины Алексея Гетьмана, в результате четвертой волны наступления у врага нет значительных продвижений.

Также россияне длительное время пытаются захватить Авдеевку. Несмотря на временное уменьшение интенсивности их наступательных действий из-за непогоды, украинские защитники ожидают возможного усиления вражеских атак.

Кроме этого, оккупационные войска России несут значительные потери в войне против Украины. Но у них есть резервы для продолжения наступательных действий. Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо отметил, что у врага действует военно-промышленный комплекс и на их складах сохраняется большое количество вооружений.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Сватово Кременная война России и Украины Институт изучения войны
Реклама

Главное за день

Сегодня Зеленский даст большую пресс-конференцию: что о ней известно

Сегодня Зеленский даст большую пресс-конференцию: что о ней известно

07:19 Украина
Ночью РФ атаковала Украину "Шахедами": под ударом был Староконстантинов

Ночью РФ атаковала Украину "Шахедами": под ударом был Староконстантинов

06:49 Украина
Буря усиливается: в Украине затягивается геомагнитный шторм

Буря усиливается: в Украине затягивается геомагнитный шторм

22:57 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

08:17

РФ не собирается заканчивать войну в Украине: командующий ВС Латвии назвал причину

08:15

Россияне имеют незначительные успехи возле Клещиевки и Андреевки: в ISW раскрыли детали

08:10

Кто именно осуществил разоружение Украины?мнение

07:19

Сегодня Зеленский даст большую пресс-конференцию: что о ней известно

06:49

Ночью РФ атаковала Украину "Шахедами": под ударом был Староконстантинов

Прогноз на 2024 год для Украины: Загородний – о новом наступлении России, возможных выборах и оружииПрогноз на 2024 год для Украины: Загородний – о новом наступлении России, возможных выборах и оружии
06:10

Что будет, если Украина останется без помощи Запада?мнение

05:30

В Украине будут наращивать производство FPV-дронов: это компенсирует 155-мм снаряды

05:00

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 7 секунд найти щенка

04:20

Можно ли гладить мокрую одежду: 4 правила, как не испортить свои вещи

Реклама
03:50

Появятся лишние килограммы и не только: сколько можно есть семечек, чтобы не навредить

03:25

Макароны больше не будут развариваться: мужчина показал простой лайфхак со льдом

02:45

Почему нельзя заправлять бензин в пластиковую канистру: о хитрой фишке знают единицы

02:02

И лапки в доме не будет: чего боятся тараканы больше всего

01:33

Психологический тест: кто вы - трудоголик или перфекционист

18 декабря, понедельник
22:57

Буря усиливается: в Украине затягивается геомагнитный шторм

22:39

В Раде заговорили о мобилизации женщин

22:03

Атаковали 17 дронов: ВСУ полностью уничтожили несколько российских Су-34 на аэродроме

22:00

Ждут "значительные сдвиги": президент Чехии сделал тревожный прогноз о войне

21:44

Новые атаки России и максимальная мобилизация: прогноз эксперта на 2024 годВидео

21:29

"Вариантов победы нет": комбат заявил, что Украина может проиграть войну

Реклама
21:08

Обострение у Авдеевки и "выборы" Путина: в ГУР назвали цель Кремля

21:05

Китайський гороскоп на завтра 19 декабря 2023: Змее - разглашение секрета, Коню - неожиданные открытия

20:41

Запад публично расписался в своей несостоятельностимнение

20:12

У США скоро закончится бюджет для военной помощи Украине: названа дата

20:00

Медлить нельзя: как понять, что собака заболела

19:56

Одиозный нардеп Дмитрук снова оскандалился: обозвал военных, защищая УМП МПВидео

19:27

"Резонансное событие": в ГУР раскрыли, кто стоит за попыткой прослушки Залужного

19:20

Погода резко меняется: в Украину внезапно возвращается осень

19:18

10% столичного бюджета перечисляется в качестве помощи силам безопасности и обороны - Кличко

19:10

Как появилась прослушка в кабинете Залужногомнение

19:07

Вы удивитесь: этот продукт лучше не употреблять в большом количествеВидео

19:02

Лунный календарь 19 декабря 2023: не делайте резких шагов, чтобы задуманное осуществилось

18:47

ВСУ – о ситуации на поле боя: враг несет огромные потери, но у него большие ресурсы

18:28

Украинская экономика продержится несколько месяцев: в МВФ дали неутешительный прогноз

18:10

Изначально Запад рассматривал помощь Украине как временную: эксперт объяснил ситуацию с оружиемВидео

18:02

"Гарнизону придется отойти": тревожный прогноз насчет угрозы захвата Авдеевки

18:00

Стрелки - не беда: что можно сделать со старых капроновых колготок

17:37

Болит голова и "вываливается" живот: чем опасна сутулость и как от нее избавитьсяВидео

17:30

Россияне прорываются к улицам Авдеевки: боец ВСУ рассказал об успехе оккупантов

17:24

У армии Украины есть "план" на зиму, войска РФ получат очень серьезный удар – AP

Реклама
17:19

Все стоит: в Польше внезапно заблокировали движение грузовиков

17:05

Четвертая волна наступления РФ: под Купянском РФ сосредоточила треть танков

16:58

В Генштаб могли попасть шпионы РФ: генерал-разведчик о "прослушке" Залужного

16:43

Антикоррупционеры отметили прогресс в системе закупок Минобороны

16:32

Точно сбудется: стало известно, как правильно загадывать желание на Новый год 2024

16:20

Наденьте это 19 декабря и вы избавитесь от всего негатива: важные приметы

16:19

Тополя из "Антител" гневно ответил Галичу, который разругал песню "Фортеця Бахмут"

16:17

Новая пощечина Путину: Германия перебрасывает войска к границам РФ, подробности

15:57

Майор ГРУ сбежал в Нидерланды и "слил" компромат на Путина: опубликован документФото

15:38

Россияне продвинулись до 2 км на отдельных участках фронта - Тарнавский

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять