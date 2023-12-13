'Позиции переходят из рук в руки': Калашников рассказал о непростой ситуации на фронте

На Бахмутском направлении враг пытается прорвать оборонительные рубежи ВСУ.

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На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои / Коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Командование объединенных сил ВС Украины

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои. Оккупанты пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире "Эспрессо".

Несмотря на погодные условия, оккупанты активно атакуют позиции украинских сил. Ежедневно происходит от 10 до 20 столкновений, что требует значительных усилий на северном и южном фланге. Атаки происходят с использованием артиллерии и ФАБов, при этом позиции часто переходят из рук в руки.

"Враг постоянно пытается контратаковать позиции Сил обороны. Направляет значительные усилия на северном фланге Бахмута, привлекая 98-ю и 106-ю десантные бригады, при поддержке мотострелковой бригады. На южном фланге противник приобщил кучу разных подразделений, пытаясь нас атаковать в районе Курдюмовки, Клещиевки, Андреевки. Оккупанты осуществляют атаки при поддержке артиллерии, а также используют ФАБы. Продолжаются тяжелые бои, позиции переходят из рук в руки", - рассказал пресс-офицер. видео дня

Калашников подчеркнул, что населенные пункты Богдановка и Хромово также стали объектом нападения вражеских сил, пытающихся прорвать оборонительные рубежи Сил обороны.

"Противник направляется к Часовому Яру и пытается выйти к южному флангу ВСУ, чтобы создать угрозу по содержанию Клещиевки, Андреевки. Ситуация непростая", - заметил Калашников.

Военнослужащий отметил, что враг пытается продвинуться к временному оврагу и выйти к южному флангу Вооруженных сил Украины, применяя бронетехнику для подвоза пехоты и поддержки наступления. Бои за содержание Клещиевки и Андреевки, по словам Калашникова, ведутся пехотными подразделениями, при этом захватчики привлекают к атакам роты.

Ситуация на Бахмутском направлении

Напомним, российские войска имеют успехи на западе от Бахмута, возле Богдановки, Хромового и Ивановского. Это создает потенциальную угрозу для Часового Яра, поскольку враг движется в этом направлении.

Также на Бахмутском направлении оккупанты, после отправки дополнительных резервов, активно штурмуют позиции ВСУ. В частности, напряженная ситуация в районе Клещиевки.

Как сообщал Главред, к северу от Бахмута сосредоточено большое количество вражеских сил. Украинские защитники заняли выгодные позиции для обороны, включая стратегические высоты. При необходимости они отступают в поисках более выгодных позиций.

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