Оккупанты давят на Бахмут: перебрасывают дополнительные резервы на фронт - Сидорин

Враг систематически формирует дополнительные резервы и перебрасывает их на фронт. После этого оккупанты усиливают штурмы, чтобы прорваться через линию обороны.

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Россияне формируют дополнительные резервы, которые перебрасывают на участки фронта / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 43 отдельная механизированная бригада

На Бахмутском направлении после переброски дополнительных резервов оккупанты активизируют штурмовые действия. Враг стремится захватить позиции в районе Клещиевки, в основном ориентируясь на высоты этого района. Об этом рассказал командир батальонно-тактической группы 4 Броп НГУ Сергей Сидорин в эфире телеканала "Эспрессо".

"Оккупанты не уменьшают темпы наступления на Бахмутском направлении. Сейчас активные боевые действия проходят в районе населенного пункта Клещиевка. В частности, бои идут за Клещевские высоты. Противник традиционно для себя отчитался о взятии этих высот. Впрочем, наши подразделения продолжают их удерживать", - сказал командир.

Несмотря на сообщения противника о захвате высот Клещевки, украинские силы продолжают удерживать эти стратегически важные позиции. Также интенсивные наступательные действия россиян происходят в зоне Богдановки и Хромового. В этих районах оккупанты направляют усилия на прорыв украинских линий обороны, однако украинские военные сдерживают их попытки.

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Сидорин также отметил, что враг систематически формирует дополнительные резервы и перебрасывает их на фронт, в частности, в районы повышенной активности. После этого враг активизирует штурмовые действия, пытаясь прорваться через линию обороны.

"Активность наступательных действий противника на Бахмутском направлении начинается с подходом его дополнительных сил. Оккупанты формируют дополнительные резервы в тылу и слаживает их на полигонах. После появления таких подразделений у линии фронта, оккупанты активизируют штурмовые действия. Однако о масштабных наступательных действиях на отдельных участках фронта пока речь не идет", - отметил Сидорин.

Война в Украине

Напомним, по информации из 47-й бригады, Силы обороны Украины отбили контрнаступление россиян на Авдеевском направлении и выбили россиян с их позиций.

Также российские войска двигаются к западу от Бахмута. Особенно это касается районов Богдановки, Хромового и Ивановского. Это направление может стать потенциальной угрозой для Часового Яра, поскольку оккупанты пытаются продвинуться туда.

Кроме этого, два дня назад вражеские войска начали массированные наступательные действия на направлениях Авдеевка и Марьинка. Командующий "Таврия" подчеркнул активное использование на этом направлении бронетехники и авиации противником, включая управляемые авиабомбы.

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