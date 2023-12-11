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Маломуж: РФ готовит затяжную войну, у Украины есть два сценария и всего год на реализацию

Яна Ставская
11 декабря 2023, 15:43
Украине следует подготовиться к новому наступлению на зиму-весну, отметил генерал.
ВСУ
ВСУ ведут оборону на Востоке / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Россия начала готовиться к затяжной войне. Москва собирается сгенерировать все мобилизационные ресурсы - человеческие, экономические, технологические - и запустить работу военно-промышленного комплекса в круглосуточном режиме, сообщил в интервью Главреду бывший руководитель Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Теперь враг учитывает операции ВСУ по освобождению территорий и получение от союзников высокоточного оружия и другой военной техники.

В настоящее время, добавил генерал, Россия пытается нам навязать свой сценарий.

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"По моему мнению, Зеленский говорил об одном из стратегических шагов – создании мощных систем обороны на отдельных направлениях. Речь идет не о линиях Мажино или Манергейма, которые обходили войска, а укрепрайонах, которые должны обеспечить эффективное противодействие врагу и защиту наших военных во время проведения, например, операций непосредственно на фронте или мероприятий контрдиверсионных групп", - сказал Маломуж

В такой ситуации сегодня у Украины есть два сценария, отметил Маломуж.

"Первый - держать оборону и перекрыть стратегические направления мощными оборонительными укреплениями, где Россия может прибегнуть к чрезвычайно опасным наступательным операциям", - объяснил генерал.

Второй - продолжение наступательных операций.

"Мы не прекращаем проводить наступательные действия, а на перспективу будут планироваться соответствующие стратегические операции", - подчеркнул Маломуж.

Он считает, что здесь можно говорить о комбинационном плане.

"Одна составляющая - сооружение укрепрайонов и линий обороны, а другая - подготовка к реализации стратегии по освобождению наших территорий", - высказался эксперт.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Маломуж добавил, что речь идет о контрнаступлении ВСУ на зиму-весну с учетом получения новых вооружений и поддержки кампании со стороны определенных предприятий отечественного военно-промышленного комплекса.

В дальнейшем успех Украины в войне обеспечат три фактора - новая стратегия ведения войны, получение дополнительных высокотехнологичных вооружений в достаточном количестве и усиление роли нашего военно-промышленного комплекса.

"Первые два из них - решающие. Третий, дополнительный фактор, предусматривает повышение интенсивности работы нашего ВПК по производству дронов, ракет различных типов, боеприпасов, стрелкового оружия и других видов вооружений. В том числе, надводных дронов и ракет Нептун, о которых мы уже неоднократно говорили.

На реализацию этого формата потребуется время. Но Украина уже предприняла определенне шаги в производстве ракет и БПЛА, подчеркнул Маломуж.

"Мы уже обладаем более или менее мощной системой беспилотников, делаем ракеты (уже есть некоторые ракеты с дальностью до 2 тысяч километров), морские ракеты, надводные и FPV-дроны и много других вооружений. У нас уже есть определенный арсенал за счет старой техники, новейшего вооружения западного производства и оружия собственного ВПК уже более высокого технологического уровня. Все эти составляющие обеспечат успех на фронте не только в обороне, но и в проведении тактических и стратегических наступательных операций", - ответил Маломуж.

Маломуж также подчеркнул, что стратегическую цель по освобождению своих территорий Украине необходимо будет реализовать в течение полугода или года. Потому что дальше Россия будет лишь усиливаться.

РФ пошла в наступление под Авдеевкой

11 декабря россияне начали новое наступление на Авдеевском направлении. В течение последних суток силы обороны Украины отмечают значительное обострением ситуации, зафиксировано рекордное количество боевых столкновений.

Армия страны-агрессора РФ также пробует захватить село Синьковка Купянского района на Харьковщине, подчеркнул генерал Александр Сырский.

В то же время агрессор ведет активные наступательные действия в направлении Новоселовского, Стельмаховки, Лимана Первого, а также в направлении Северска.

ВСУ, в свою очередь, провели ряд локальных контратак возле Степового.

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