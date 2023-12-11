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ВСУ провели успешные контратаки у Авдеевки: в разведке Британии раскрыли детали

Алексей Тесля
11 декабря 2023, 14:58
Украинские силы провели ряд удачных контратакующих действий вблизи Степового на Донбассе.
ВСУ, войска РФ
ВСУ проводят операции в районе Авдеевки / Коллаж Минобороны РФ, 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Украинские военные провели ряд локальных контратак возле Степового на Авдеевском направлении, рассказали в британской разведке.

Согласно официальным данным, опубликованным Украиной, в некоторые дни около 40 процентов всех боевых столкновений происходило именно на Авдеевском направлении, говорится в сообщении Минобороны Британии в соцсети X.

При этом РФ в основном идет на штурм силами пехоты, зачастую используя подразделения "Шторм-Z".

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Вместе с тем отмечается, что украинские силы провели ряд удачных контратак вблизи Степового.

"Украинские подразделения, вероятно, провели успешные локальные контратаки, лишив российских войск полного контроля над селом Степовое. Именно здесь Россия пытается одной частью движения в клеще охватить Авдеевку и ее хорошо защищенную промышленную зону", - говорится в сообщении британской разведки.

Screenshot
/ @DefenceHQ

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что РФ стянула резервы и пошла на захват ключевого узла на востоке. Противник пытается захватить населенный пункт Синьковка, предупредил Александр Сырский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ продвигаются на Левобережье Херсонщины и захватывают новые позиции. Украинские силы продолжили наземные операции на восточном берегу Херсонской области.

Также аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские войска продолжают ведение наступательных операций на Западе Запорожской области. Отдельно, ВСУ успешно контратаковали к западу от Работино.

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Авдеевка ВСУ британская разведка
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