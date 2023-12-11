РФ ведет массированное наступление на востоке: бросила все 'мясо' на несколько городов

В течение суток, 11 декабря, на фронте произошло 73 боевых столкновения. Российские оккупанты ведут наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях, говорится в сводке Генштаба.
Купянское направление
Отражены 2 атаки врага в районе Синьковки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.
Лиманское направление
Отражено 8 атак врага в районах Спорного и Веселого Донецкой области.
Бахмутское направление
Силами обороны отражено 13 атак противника в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Северного Донецкой области.
Авдеевское направление
На Авдеевском направлении наши защитники отбили 36 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.
Марьинское направление
ВСУ продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где противник совершил 12 безуспешных атак на позиции наших защитников.
Запорожское направление
Силы обороны отразили 3 атаки противника в районах севернее Приютного и западнее Новопокровки Запорожской области.
РФ пошла в наступление под Авдеевкой
11 декабря россияне начали новое наступление на Авдеевском направлении. В течение последних суток силы обороны Украины отмечают значительное обострением ситуации, зафиксировано рекордное количество боевых столкновений.
Армия страны-агрессора РФ также пробует захватить село Синьковка Купянского района на Харьковщине, подчеркнул генерал Александр Сырский.
В то же время агрессор ведет активные наступательные действия в направлении Новоселовского, Стельмаховки, Лимана Первого, а также в направлении Северска.
ВСУ, в свою очередь, провели ряд локальных контратак возле Степного.
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