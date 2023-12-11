РФ ведет массированное наступление на востоке: бросила все 'мясо' на несколько городов

Только на Авдеевском направлении украинскими силами отбиты 36 атак оккупантов.

https://glavred.info/ukraine/rosiya-vede-masovaniy-nastup-na-shodi-kinula-vse-m-yaso-na-kilka-mist-10524179.html Ссылка скопирована

ВСУ ведут активную оборону / коллаж Главреда, фото: 241 ОБрТрО, Минобороны РФ

В течение суток, 11 декабря, на фронте произошло 73 боевых столкновения. Российские оккупанты ведут наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях, говорится в сводке Генштаба.

Купянское направление

Отражены 2 атаки врага в районе Синьковки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

Лиманское направление

Отражено 8 атак врага в районах Спорного и Веселого Донецкой области.

видео дня

Бахмутское направление

Силами обороны отражено 13 атак противника в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Северного Донецкой области.

Авдеевское направление

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 36 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Марьинское направление

ВСУ продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где противник совершил 12 безуспешных атак на позиции наших защитников.

Запорожское направление

Силы обороны отразили 3 атаки противника в районах севернее Приютного и западнее Новопокровки Запорожской области.

РФ пошла в наступление под Авдеевкой

11 декабря россияне начали новое наступление на Авдеевском направлении. В течение последних суток силы обороны Украины отмечают значительное обострением ситуации, зафиксировано рекордное количество боевых столкновений.

Армия страны-агрессора РФ также пробует захватить село Синьковка Купянского района на Харьковщине, подчеркнул генерал Александр Сырский.

В то же время агрессор ведет активные наступательные действия в направлении Новоселовского, Стельмаховки, Лимана Первого, а также в направлении Северска.

ВСУ, в свою очередь, провели ряд локальных контратак возле Степного.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.